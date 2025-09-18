Szukaj
Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Kiedy utwór ujrzy światło dzienne?

2025.09.18

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Przy okazji sierpniowej wizyty we Wrocławiu Ed Sheeran spotkał się z Łatwogangiem. Panowie pojeździli trochę na trójkołowym tandemie i umówili się, że jeśli tiktoker zgromadzi milion polubieni posta z Sheeranem, to Brytyjczyk nagra z nim piosenkę. Licznik dawno już przekroczył milion (aktualnie wskazuje 1,4 mln), więc twórcy przystąpili do realizacji.

W rozmowie z Plejadą Nela Szadkowska z polskiego oddziału Warnera przyznała, że piosenka została już nagrana. Póki co nie wiadomo jednak, kiedy i w jakiej formie ujrzy światło dzienne.

Piosenka Eda i Łatwoganga została nagrana w Niemczech

– Jedyne, co mogę na razie zdradzić, to że utwór został nagrany w Dusseldorfie, podczas finału trasy koncertowej „+–=÷x” Mathematics Tour. Warto czekać na premierę – zadeklarowała reprezentantka majorsa wydawniczego.

Przypominamy, że kilka dni temu na rynku pojawił się nowy album Sheerana zatytułowany „Play”. Tuż przed premierą artysta zdradził, że kolejny album „Rewind” jest już prawie gotowy i usłyszymy go w ciągu półtora roku.

