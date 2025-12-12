CGM

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera

„Chciałem uchwycić vibe lat 80-tych, czyli muzyki, kiedy miałem 5-10 lat"

2025.12.12

O.S.T.R. zaprezentował swój najnowszy album „404”, który już teraz dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych. Z okazji premiery na kanale artysty pojawił się także teledysk do utworu „Liczby”, który stanowi wizualne dopełnienie brzmienia nowego materiału.

„404” – soundtrack z życia O.S.T.R.

Album „404” to prawdziwy soundtrack z życia Ostrego, aktualny w 2025 roku. Zawiera osiemnaście utworów, w których artysta nie zaprosił żadnych gości ani zewnętrznych producentów. Jak sam podkreśla:

„Chciałem uchwycić vibe lat 80-tych, czyli muzyki, kiedy miałem 5-10 lat. To był czas dużego przeskoku technologicznego w zakresie syntezatorów w muzyce. Bardzo się tym zafascynowałem i postanowiłem zrobić album w takim stylu.”

Co wyróżnia O.S.T.R. na tle innych twórców, to fakt, że sam produkuje muzykę na swoje albumy, co pozwala mu na pełną kontrolę nad brzmieniem i artystyczną wizją każdego projektu.

Singlowe przedsmaki albumu

Album był promowany singlami:

  • „SAM”

  • „SZKODA SŁÓW”

  • „START”

Za realizację wszystkich teledysków odpowiadała ekipa Life Media Ent pod kierownictwem Pawła Zawadzkiego, natomiast oprawę graficzną albumu przygotowała agencja Connect the dots, kierowana przez Huberta Błaszczyka.

O.S.T.R. – ciągły rozwój i hip-hopowe inspiracje

Pomimo zdobycia licznych nagród na rodzimym rynku muzycznym, O.S.T.R. nieustannie poszukuje nowych brzmień i inspiracji. Album „404” potwierdza jego pozycję jednego z najbardziej innowacyjnych artystów w polskim hip-hopie, oferując słuchaczom pełną dawkę nowoczesnych i klasycznych inspiracji muzycznych.

