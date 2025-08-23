DZIARMA i Fausti prezentują „NA PARTY” – dziewczyński hymn imprezowy

Fausti wypuściła nowy singiel „NA PARTY”, w którym po raz pierwszy współpracuje z DZIARMĄ. Utwór jest odważniejszy w brzmieniu, bezpośredni w przekazie i stworzony z myślą o klubowym parkiecie. Od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych.

„Od zawsze chciałam zrobić numer w stylu brazylijskiego funku, idealny na imprezy. Wchodząc do studia miałam podejście, że tworzę go na luzie, dla zabawy. I tak właśnie było!” – mówi Fausti.

Klubowa energia i inspiracje Brazilian Phonk

„NA PARTY” to dziewczyński hymn, który od pierwszych sekund wciąga w nocną energię. Inspiracją dla Fausti były utwory w klimacie Brazilian Phonk oraz nieśmiertelna „Samba De Janeiro”, której wakacyjny vibe stał się punktem odniesienia przy budowaniu melodii.

Nad produkcją utworu pracowali Fausti i Mercury, a w tworzeniu tekstu i melodii wspierał ją Janusz Walczuk.

Kobieca energia i współpraca z DZIARMĄ

Obecność DZIARMY w utworze była naturalnym wyborem:

„Szukałam kobiecego głosu, który idealnie uzupełni moje wokale. DZIARMA jest dla mnie inspiracją – silna, niezależna, seksowna. Dogadujemy się świetnie” – dodaje Fausti.

DZIARMA wniosła do utworu luz, energię i kobiecą charyzmę, podkreślając charakter singla.

Teledysk pełen tańca i emocji

W klipie do „NA PARTY” spotykają się dwie ekipy – Fausti i DZIARMY. Początkowe napięcie przeradza się w taneczny pojedynek, który kończy się wspólnym katharsis.

„Największym wyzwaniem były buty na obcasie! Tańczenie w nich przez pięć godzin było koszmarem, ale całą resztę wspominam cudownie” – śmieje się Fausti.

Teledysk oddaje intensywność światła, muzyki i ruchu, wciągając widza w sam środek wydarzeń.

Manifest wolności i radości życia

„NA PARTY” to więcej niż utwór o imprezie – to manifest wolności, kobiecej energii i radości życia. Fausti i DZIARMA udowadniają, że gdy ich światy spotykają się na parkiecie, nie ma miejsca na kompromisy. Jest tylko taniec, światła i czysta zabawa.