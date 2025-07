Drake zdissował LeBrona Jamesa i usunął tatuaż oddający mu hołd

fot. mat. pras.

W opublikowanym przed kilkoma dniami singlu „What Did I Miss?” nawijał o ludziach, których miał za przyjaciół, ale w trakcie konfliktu z Kendrickiem Lamarem został przez nich zdradzony. „Ostatnim razem, gdy spojrzałem w prawo, staliście, k**wa, obok mnie / Jak to możliwe, że moi ludzie zadają się z typami, którzy chcą mnie zniszczyć?” – komentował sytuację Drizzy.

Z LeBronem już koniec przyjaźni

Choć nazwisko LeBrona Jamesa nie pada w „What Did I Miss?”, wiemy, że gwiazda NBA jest jedną z osób, do których Drake ma największy żal. Z tego powodu raper już kilka miesięcy temu zmienił tekst utworu „Nonstop”, zastępując wers „How I go from 6 to 23 like I’m LeBron?” linijką „How I go from 6 to 23 but not LeBron”. Zmiana nie jest może duża, ale z pewnością istotna.

Wygląda na to, że nowy tekst „Nonstop” nadal obowiązuje, ponieważ podczas koncertu na Wireless Festivalu Kanadyjczyk rzucił ze sceny „How I go from 6 to 23 but not LeBron”. Raper potwierdził ochłodzenie relacji z Jamesem także w inny sposób – zastępując hołdujący mu tatuaż dziarą zrobioną na cześć Shaia Gilgeousa-Alexandra – lidera Oklahoma City Thunder – nowych mistrzów NBA.