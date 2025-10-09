Drake wpadł do podstawówki, aby wesprzeć swojego syna podczas meczu piłki nożnej

Drake jako zaangażowany ojciec

Nie jest tajemnicą, że Drake stara się być obecny dla swojej rodziny, nie tylko dla fanów poprzez muzykę i koncerty. W lipcu podczas występu w Amsterdamie artysta zdradził, że to właśnie tam znajduje się wyjątkowe miejsce w jego sercu:

„Mówiłem za kulisami, że to jest miejsce… bardzo szczególne w moim sercu, bo tutaj mój syn został poczęty.”

Nadchodzi nowy album „ICEMAN”

Wizyta w szkole Adonisa zbiegła się z promocją dziewiątego studyjnego albumu Drake’a, „ICEMAN”. Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłszona, fani mogli poznać nowe kawałki takie jak: „Which One” z udziałem Central Cee czy „Dog House” z Julia Wolf i Yeat

Drake wciąż zdobywa ogromną popularność w serwisach streamingowych. Jego singiel „What Did I Miss?” przekroczył niedawno 100 milionów odtworzeń na Spotify, a dziennie średnio notuje ponad pół miliona odsłuchań. Utwór „Which One” również zmierza ku podobnemu wynikowi.