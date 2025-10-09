Drake wpadł do podstawówki, aby wesprzeć swojego syna podczas meczu piłki nożnej

Drake zrobił przerwę w promocji swojego nadchodzącego albumu „ICEMAN”, by pokazać wsparcie swojemu siedmioletniemu synowi Adonisowi. Artysta odwiedził szkołę podstawową w Toronto, gdzie rozgrywany był mecz piłki nożnej, w którym uczestniczył jego syn.
Nagrania udostępnione przez No Jumper pokazują Drake’a spacerującego wśród uczniów i rodziców, którzy byli zachwyceni jego obecnością. Raper nawet złapał piłkę i rzucił ją do kosza, gdy ktoś go o to poprosił.
View this post on Instagram
Drake jako zaangażowany ojciec
Nie jest tajemnicą, że Drake stara się być obecny dla swojej rodziny, nie tylko dla fanów poprzez muzykę i koncerty. W lipcu podczas występu w Amsterdamie artysta zdradził, że to właśnie tam znajduje się wyjątkowe miejsce w jego sercu:
„Mówiłem za kulisami, że to jest miejsce… bardzo szczególne w moim sercu, bo tutaj mój syn został poczęty.”
Nadchodzi nowy album „ICEMAN”
Wizyta w szkole Adonisa zbiegła się z promocją dziewiątego studyjnego albumu Drake’a, „ICEMAN”. Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłszona, fani mogli poznać nowe kawałki takie jak: „Which One” z udziałem Central Cee czy „Dog House” z Julia Wolf i Yeat
Drake wciąż zdobywa ogromną popularność w serwisach streamingowych. Jego singiel „What Did I Miss?” przekroczył niedawno 100 milionów odtworzeń na Spotify, a dziennie średnio notuje ponad pół miliona odsłuchań. Utwór „Which One” również zmierza ku podobnemu wynikowi.