Drake reaguje na okrzyki „F**k Kendrick” podczas koncertu w Birmingham

Podczas koncertu w Birmingham w ramach trasy It’s All a Blur Tour, Drake został zaskoczony przez publiczność, która zaczęła skandować „Fk Kendrick”**. Artysta, zamiast zignorować sytuację, odpowiedział z uśmiechem i poprosił o kieliszek:

„I can’t say that I don’t agree… grab me a shot, I’ll drink to that.”

Reakcja ta szybko obiegła sieć i podsyciła emocje wokół trwającego konfliktu między raperami.

Tło konfliktu: Drake kontra Kendrick Lamar

Od 2024 roku trwa muzyczna wojna między Drake’em a Kendrickiem Lamarem, w której obaj artyści wymienili się serią diss-tracków.

Kendrick wypuścił m.in. utwór „Not Like Us”, który zdobył ogromne uznanie i kilka nagród Grammy.

Drake odpowiedział kawałkami takimi jak „Push Ups” i „Family Matters”, celując nie tylko w Kendricka, ale także jego współpracowników.

Konflikt ten rozgrzewa hip-hopową scenę, a każde kolejne wystąpienie publiczne tylko podsyca ogień.