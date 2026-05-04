Drake kręci klip na cmentarzu? Nowe doniesienia o projekcie „ICEMAN"

Tajemnicza produkcja i zdjęcia z planu

2026.05.04

Drake ponownie wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Tym razem w sieci pojawiły się doniesienia, że artysta pracuje nad nowym teledyskiem do projektu „ICEMAN” w dość nietypowej scenerii – na cmentarzu.

Według relacji krążących w mediach społecznościowych, Drake miał zostać zauważony podczas nagrań w jednej z nekropolii. Na udostępnionych zdjęciach widać rapera spacerującego w towarzystwie niezidentyfikowanej kobiety.

To natychmiast wywołało falę spekulacji wśród fanów, którzy próbują rozszyfrować symbolikę potencjalnego klipu.

„ICEMAN” – nowa era Drake’a?

Projekt „ICEMAN” już teraz budzi emocje, szczególnie w kontekście wcześniejszego konfliktu z Kendrickiem Lamarem. Część słuchaczy oczekuje, że Drake odniesie się do tego starcia w swojej muzyce, inni liczą na bardziej osobiste lub imprezowe brzmienia.

Teledyski mają odegrać kluczową rolę w budowaniu narracji całego albumu.

Kolejne nagrania i spektakularne sceny

To nie jedyna produkcja związana z „ICEMAN”. Niedawno Drake realizował zdjęcia w Toronto, gdzie poruszał się ciężarówką przewożącą ogromne bryły lodu.

Wcześniej pojawiły się również informacje o kontrolowanej eksplozji powiązanej z projektem, co sugeruje, że artysta stawia na widowiskową oprawę wizualną.

Czy nadchodzi trasa koncertowa?

Nagrania do klipów rozbudziły także spekulacje o trasie koncertowej. Członkowie ekipy produkcyjnej mieli nosić bluzy z napisem „Freeze The World”, co wielu fanów interpretuje jako możliwy tytuł nadchodzącego touru.

Na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia, jednak najbardziej optymistyczne scenariusze zakładają start trasy jeszcze latem lub jesienią.

Symbolika cmentarza – co może oznaczać?

Motyw cmentarza w teledysku może mieć wiele znaczeń. Fani zastanawiają się, czy Drake nawiązuje do opinii o „końcu swojej kariery”, czy może subtelnie odnosi się do rywali ze sceny rapowej.

Bez oficjalnych informacji pozostaje to w sferze domysłów, jednak jedno jest pewne – artysta skutecznie podsyca napięcie wokół premiery.

