Szukaj
CGM

Doradca Trumpa atakuje Bad Bunny’ego i zapowiada ze ICE pojawi się podczas jego występu na Super Bowl 2026

Corey Lewandowski grozi interwencją ICE na Super Bowl LX

2025.10.02

opublikował:

Doradca Trumpa atakuje Bad Bunny’ego i zapowiada ze ICE pojawi się podczas jego występu na Super Bowl 2026

Wybór Bad Bunny’ego jako gwiazdy halftime show Super Bowl 2026 wywołał polityczną burzę. Corey Lewandowski, były menedżer kampanii Donalda Trumpa (2016 i 2024), w rozmowie w programie „The Benny Show” zasugerował, że podczas wydarzenia swoją obecność zaznaczy ICE – amerykańska agencja ds. imigracji i ceł.

Lewandowski ostrzegł:

„Nie ma takiego miejsca, które może zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w USA nielegalnie. Ani Super Bowl, ani nigdzie indziej.”

Bad Bunny odpowiada dumą z Portoryko

Bad Bunny, pochodzący z Portoryko – terytorium należącego do Stanów Zjednoczonych – wyraził ogromną radość z możliwości reprezentowania swojej ojczyzny i społeczności latynoskiej podczas największego sportowego widowiska roku.

Miesiąc wcześniej artysta w wywiadzie dla magazynu I-D przyznał, że nie zdecydował się przenieść swojej 30-koncertowej rezydentury z San Juan na kontynentalne USA z obawy o bezpieczeństwo fanów w związku z działaniami ICE.

Atak polityczny na wybór NFL

Corey Lewandowski nie krył oburzenia decyzją NFL, nazywając wybór Bad Bunny’ego „wstydliwym”:

„To wstyd, że NFL wybiera kogoś, kto zdaje się tak bardzo nienawidzić Ameryki, aby reprezentował ich podczas halftime show.”

Dodał również, że liga powinna postawić na artystów, którzy „łączyli by ludzi, a nie dzielili”. Jednocześnie podkreślił, że jego zdaniem ICE pojawi się na Super Bowl niezależnie od tego, kto wystąpi w przerwie meczu:

„Nie obchodzi mnie, czyj to koncert. Jeśli ktoś przebywa w USA nielegalnie, zostanie wyrzucony z kraju.”

 

Odpowiedzi NFL i Białego Domu wciąż brak

Portal TMZ skontaktował się z NFL oraz Białym Domem w sprawie komentarzy Lewandowskiego. Do tej pory żadna z instytucji nie udzieliła odpowiedzi.

Tagi


Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”
NEWS

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Doda chwali się pośladkami i zdradza swój przepis na sylwetkę
NEWS

Doda chwali się pośladkami i zdradza swój przepis na sylwetkę

Sentino twierdzi, że Remik z MyMusic kazał mu się „od***ić”
NEWS

Sentino twierdzi, że Remik z MyMusic kazał mu się „od***ić”

Polecane

CGM
„Rap Generation” pójdzie w świat? Polski format trafi na międzynarodowy rynek

„Rap Generation” pójdzie w świat? Polski format trafi na międzynarodow ...

Show miało na celu odkrycie młodych talentów rapowych w Polsce

3 minuty temu

CGM
Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „O ...

Pozew przeciwko Ray J

34 minuty temu

CGM
Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Czyżby kolejna szpilka wbita Tedemu?

50 minut temu

CGM
Premiera dokumentu o Ozzym Osbourne: „Coming Home” – intymny portret ostatnich lat legendy

Premiera dokumentu o Ozzym Osbourne: „Coming Home” – intymny por ...

Trailer już dostępny

13 godzin temu

CGM
Mariah Carey nagrała grunge’owy album w latach 90.: „Zawsze żałowałam, że go nie wydałam”

Mariah Carey nagrała grunge’owy album w latach 90.: „Zawsze żało ...

Tajemniczy album z alternatywnym brzmieniem

14 godzin temu

CGM
Lana Del Rey odpiera zarzuty o dzieciństwo spędzone w bogactwie

Lana Del Rey odpiera zarzuty o dzieciństwo spędzone w bogactwie

Prawda o dzieciństwie gwiazdy

15 godzin temu