Doradca Trumpa atakuje Bad Bunny’ego i zapowiada ze ICE pojawi się podczas jego występu na Super Bowl 2026

Wybór Bad Bunny’ego jako gwiazdy halftime show Super Bowl 2026 wywołał polityczną burzę. Corey Lewandowski, były menedżer kampanii Donalda Trumpa (2016 i 2024), w rozmowie w programie „The Benny Show” zasugerował, że podczas wydarzenia swoją obecność zaznaczy ICE – amerykańska agencja ds. imigracji i ceł.

Lewandowski ostrzegł:

„Nie ma takiego miejsca, które może zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w USA nielegalnie. Ani Super Bowl, ani nigdzie indziej.”

Bad Bunny odpowiada dumą z Portoryko

Bad Bunny, pochodzący z Portoryko – terytorium należącego do Stanów Zjednoczonych – wyraził ogromną radość z możliwości reprezentowania swojej ojczyzny i społeczności latynoskiej podczas największego sportowego widowiska roku.

Miesiąc wcześniej artysta w wywiadzie dla magazynu I-D przyznał, że nie zdecydował się przenieść swojej 30-koncertowej rezydentury z San Juan na kontynentalne USA z obawy o bezpieczeństwo fanów w związku z działaniami ICE.

Atak polityczny na wybór NFL

Corey Lewandowski nie krył oburzenia decyzją NFL, nazywając wybór Bad Bunny’ego „wstydliwym”:

„To wstyd, że NFL wybiera kogoś, kto zdaje się tak bardzo nienawidzić Ameryki, aby reprezentował ich podczas halftime show.”

Dodał również, że liga powinna postawić na artystów, którzy „łączyli by ludzi, a nie dzielili”. Jednocześnie podkreślił, że jego zdaniem ICE pojawi się na Super Bowl niezależnie od tego, kto wystąpi w przerwie meczu:

„Nie obchodzi mnie, czyj to koncert. Jeśli ktoś przebywa w USA nielegalnie, zostanie wyrzucony z kraju.”