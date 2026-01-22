„Don’t F**k with Liroy” – film o legendzie polskiego hip-hopu od 23 stycznia na streamingach

fot. P. Tarasewicz

Drugi film Małgorzaty Kowalczyk – tym razem o Liroyu

Małgorzata Kowalczyk, reżyserka filmu „Fenomen” o Jurku Owsiaku, powraca z nowym projektem. Tym razem obiektem jej zainteresowania stał się Liroy (Piotr Liroy-Marzec) – raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i polityk. Jego życie to gotowy materiał na film, pełen dramatów, sukcesów i zmian społecznych.

Film „Don’t Fk with Liroy”** będzie dostępny na platformach streamingowych już 23 stycznia 2026 roku. Produkcję będzie można oglądać na: CANALVOD, Rakuten TV, Polsat Box Go, Playnow.pl, Player, Amazon, Orange, Vectra, Megogo, Nowe Horyzonty i TVP VOD.

Liroy – człowiek, który wyciągnął polski hip-hop z podziemia

„Don’t F**k with Liroy” to opowieść o człowieku, który stał się pionierem polskiego hip-hopu, politykiem i społecznikiem. Film przedstawia Liroya jako osobę, która mimo trudnego dzieciństwa w Kielcach, osiągnęła sukces i walczyła o zmiany w otoczeniu, w tym legalizację medycznej marihuany.

W filmie o Liroyu mówi również Ice-T:

„Liroy is OG. Don’t f**k with him.”

To historia człowieka, który zdecydował się wykorzystać swoją muzykę, aby wprowadzać zmiany społeczne. Film ukazuje prawdziwego Liroya – nie tylko rapera, ale także ojca i polityka z misją.

Kariera Liroya – od „Alboom” do międzynarodowej współpracy

W 2025 roku minęło 30 lat od wydania płyty „Alboom”, sprzedanej w nakładzie przekraczającym 500 tysięcy egzemplarzy. Liroy zdobył wielokrotnie nagrody Fryderyk i współpracował z takimi artystami jak Ice-T, Wzgórze Ya-Pa 3, Mieczysław Szcześniak, Art of Beatbox, Borixon, Lionel Richie, Katarzyna Skrzynecka, Kayah czy Michał Urbaniak.

22 maja 1995 roku ukazał się jego pierwszy singiel „Scyzoryk”, a kolejnym sukcesem był utwór „Scoobiedoo Ya”. Liroy nagrywał także w Nowym Jorku i Londynie, nawiązując współpracę z międzynarodowymi artystami.

„Don’t F**k with Liroy” – film nie dla grzecznych widzów

Produkcja Małgorzaty Kowalczyk nie jest typowym dokumentem – to pełna emocji i prawdy spowiedź artysty. Film pokazuje nie tylko sukcesy i karierę muzyczną, ale także trudne doświadczenia, które ukształtowały Liroya jako człowieka i lidera opinii.