Donald Trump bojkotuje Super Bowl i krytykuje występy Bad Bunny’ego i Green Day

foto: Shealah Craighead / oficjalne materiały prasowe Białego Domu

Donald Trump ogłosił, że nie pojawi się na tegorocznym Super Bowl, krytykując przy tym wybór wykonawców na ceremonię.

Trump: „To zły wybór, który sieje nienawiść”

W rozmowie z New York Post (24 stycznia) Trump wyjaśnił, że nie uda się na wydarzenie w Levi’s Stadium 8 lutego, argumentując, że lokalizacja jest dla niego zbyt odległa:

„Poszedłbym, gdyby było trochę bliżej.”

Jednak głównym powodem jego absencji była krytyka artystów – Bad Bunny’ego i Green Day, którzy od dawna są jego krytykami:

„Jestem przeciw nim. Uważam, że to straszny wybór. To tylko sieje nienawiść. Straszne.”

Trump wcześniej określił wybór Bad Bunny’ego jako „szalonego” i przyznał, że „nigdy o nim nie słyszał”. Jeden z jego doradców dodał, że funkcjonariusze ICE pojawią się na „hańbiącym” koncercie.

Kontrowersje wokół występu Bad Bunny

Przed ogłoszeniem show Bad Bunny zapowiedział, że nie będzie koncertować w USA podczas swojej światowej trasy z powodu obaw o interwencje ICE na jego występach. Te komentarze wywołały oburzenie wśród środowisk skrajnej prawicy.

W odpowiedzi organizacja Turning Point USA, założona przez zmarłego Charliego Kirka, ogłosiła plan własnego „All American Halftime Show” w tym samym czasie, z udziałem Stinga.

Mimo presji NFL utrzymała swoją decyzję o obsadzie, a komisarz Roger Goodell podkreślił, że wybór artystów był „starannie przemyślany”.

Jay-Z wspiera Bad Bunny’ego

Jay-Z, pełniący rolę muzycznego stratega NFL poprzez swoją wytwórnię Roc Nation, dwukrotnie wyraził poparcie dla Bad Bunny’ego:

„To naprawdę inspirujący artysta, a nasz zespół czuje się zaszczycony, że możemy go mieć na największej scenie świata.”

Wcześniej Jay-Z podkreślił również, że część krytyki jest sztucznie wyolbrzymiona: