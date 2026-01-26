CGM

Donald Trump bojkotuje Super Bowl i krytykuje występy Bad Bunny’ego i Green Day

Prezydent ogłosił, że nie pojawi się na tegorocznym Super Bowl

2026.01.26

opublikował:

Donald Trump bojkotuje Super Bowl i krytykuje występy Bad Bunny’ego i Green Day

foto: Shealah Craighead / oficjalne materiały prasowe Białego Domu

Donald Trump ogłosił, że nie pojawi się na tegorocznym Super Bowl, krytykując przy tym wybór wykonawców na ceremonię.

Trump: „To zły wybór, który sieje nienawiść”

W rozmowie z New York Post (24 stycznia) Trump wyjaśnił, że nie uda się na wydarzenie w Levi’s Stadium 8 lutego, argumentując, że lokalizacja jest dla niego zbyt odległa:

„Poszedłbym, gdyby było trochę bliżej.”

Jednak głównym powodem jego absencji była krytyka artystów – Bad Bunny’ego i Green Day, którzy od dawna są jego krytykami:

„Jestem przeciw nim. Uważam, że to straszny wybór. To tylko sieje nienawiść. Straszne.”

Trump wcześniej określił wybór Bad Bunny’ego jako „szalonego” i przyznał, że „nigdy o nim nie słyszał”. Jeden z jego doradców dodał, że funkcjonariusze ICE pojawią się na „hańbiącym” koncercie.

Kontrowersje wokół występu Bad Bunny

Przed ogłoszeniem show Bad Bunny zapowiedział, że nie będzie koncertować w USA podczas swojej światowej trasy z powodu obaw o interwencje ICE na jego występach. Te komentarze wywołały oburzenie wśród środowisk skrajnej prawicy.

W odpowiedzi organizacja Turning Point USA, założona przez zmarłego Charliego Kirka, ogłosiła plan własnego „All American Halftime Show” w tym samym czasie, z udziałem Stinga.

Mimo presji NFL utrzymała swoją decyzję o obsadzie, a komisarz Roger Goodell podkreślił, że wybór artystów był „starannie przemyślany”.

Jay-Z wspiera Bad Bunny’ego

Jay-Z, pełniący rolę muzycznego stratega NFL poprzez swoją wytwórnię Roc Nation, dwukrotnie wyraził poparcie dla Bad Bunny’ego:

„To naprawdę inspirujący artysta, a nasz zespół czuje się zaszczycony, że możemy go mieć na największej scenie świata.”

Wcześniej Jay-Z podkreślił również, że część krytyki jest sztucznie wyolbrzymiona:

„Kochają go. Nie dajcie się zwieść.”

 

Tagi


Popularne newsy

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów
NEWS

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką
NEWS

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”
NEWS

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

Polecane

CGM
Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be D ...

Rihanna nie kryje radości

2 godziny temu

CGM
Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

„Nie miałem pojęcia"

2 godziny temu

CGM
Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The ...

Charlie pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego,

2 godziny temu

CGM
Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania

2 godziny temu

CGM
Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „ ...

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

3 godziny temu

CGM
Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w muzyce od nowa”

Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w ...

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

3 godziny temu