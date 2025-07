Doechii „zrobiła dzień” fanowi, dając mu nietypowy autograf

W Gdyni trwa ostatni dzień Open’er Festivalu. Wczoraj frekwencja była odczuwalnie wyższa niż w środę i czwartek, ale dopiero dziś teren imprezy przeżywa prawdziwą inwazję fanów, zmierzających głównie na koncert Linkin Park. Festiwalowe sceny goszczą w sobotę ponadto takie gwiazdy jak Camila Cabello, Conan Gray, Girl In Red, Wolf Alice czy Doechii. Ta ostatnia zrobiła jednemu z fanów ogromną niespodziankę, podchodząc do niego w trakcie swojego występu i podpisując się na ciele. Czy można wymarzyć sobie lepszy przebieg koncertu gwiazdy?

Open’er Festival 2025 na naszych zdjęciach

Tegoroczny Open’er za kilka godzin przechodzi do historii. Jutro dowiemy się z pewnością, w jakich dniach odbędzie się przyszłoroczna edycja imprezy, a po wakacjach ruszy karuzela ogłoszeń. Póki co zachęcamy Was do obejrzenia relacji zdjęciowych z zakończonych już dni:

środa

czwartek

piątek