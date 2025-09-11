Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

fot. mat. pras.

Skolim – od serialu do sceny muzycznej

Skolim rozpoczął karierę od roli w „Barwach szczęścia”, jednak od początku marzył o muzycznej scenie. Pierwsze próby w programie „Disco Star” nie zrobiły wrażenia na jurorach, ale raper nie poddał się i konsekwentnie rozwijał swoją karierę muzyczną.

Hit „Wyglądasz idealnie” i intensywna trasa koncertowa

Przełomowy okazał się utwór „Wyglądasz idealnie”, który zapewnił mu ogromną popularność. W samym sierpniu Skolim zagrał 66 koncertów, a w ciągu całych wakacji ponad 150 występów, co czyni go jednym z najaktywniejszych artystów w Polsce.

Ile zarabia Skolim?

Niedawno Doda przynzała, że za honorarium z wystepu telewizyjnego byłałby w stanie kupić sobie kawalerkę w Ciechanowie. Po sierpniowym maratonie koncertowym Skolim ujawnił, że zarobił tyle, że mógłby sobie kupić całe blokowisko:

„Przy tak imponującej liczbie występów nie mogę narzekać na stan konta. Nic dziwnego – w drugim miesiącu wakacji zagrałem aż 66 koncertów, co przełożyło się na naprawdę pokaźne zarobki. Po samym sierpniowym maratonie koncertowym stać mnie byłoby nawet na całe blokowiska.”

Skolim inspiruje młodych fanów

Raper podkreśla, że sukces finansowy jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Jak sam mówi, cieszy go przede wszystkim możliwość bycia przykładem dla młodych ludzi, pokazując, że marzenia można realizować w każdym wieku.