Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości: „Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka”

Piosenkarka walczy o surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami

2026.02.03

Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości: „Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka"

Doda poinformowała, że spotkała się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, by przedstawić konkretne postulaty dotyczące ochrony zwierząt. Jak podkreśliła, rozmowa przebiegła w atmosferze dużego zaangażowania i zrozumienia.

Spotkanie Dody z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem

Piosenkarka przekazała informację o spotkaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z jej relacji wynika, że została oficjalnie zaproszona przez ministra sprawiedliwości, co podkreśla wagę poruszanego tematu. Doda od lat angażuje się w działania na rzecz praw zwierząt i niejednokrotnie apelowała o zmiany w polskim prawie.

„Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka” – napisała gwiazda.

Kluczowe postulaty Dody dotyczące ochrony zwierząt

Podczas spotkania Doda przedstawiła trzy główne postulaty, które – jej zdaniem – są niezbędne do realnej walki z przemocą wobec zwierząt:

Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

Pierwszym i najważniejszym postulatem jest zaostrzenie kar dla sprawców przemocy wobec zwierząt. Artystka zwraca uwagę, że obecne sankcje często są niewspółmierne do skali okrucieństwa i nie działają odstraszająco.

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów

Drugim punktem jest potrzeba specjalistycznych szkoleń dla sędziów i prokuratorów, które miałyby pomóc w odpowiednim kwalifikowaniu czynów oraz zasądzaniu realnych, surowych kar. Według Dody problemem nie jest wyłącznie prawo, ale również jego interpretacja.

Dożywotni zakaz posiadania zwierząt dla sprawców

Trzeci postulat dotyczy odbierania praw do posiadania zwierząt sadystom na zawsze, a nie – jak często ma to miejsce – jedynie czasowo. Zdaniem artystki osoby skazane za znęcanie się nad zwierzętami nie powinny mieć możliwości ponownego skrzywdzenia kolejnych istot.

„Teraz czekam na działanie”

Doda podkreśliła, że samo spotkanie to dopiero początek, a kluczowe będą konkretne decyzje i zmiany legislacyjne. „Teraz czekam na działanie” – zaznaczyła, dodając symbol psa, który od lat jest jednym z najważniejszych motywów jej prozwierzęcej aktywności.

>

