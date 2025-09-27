Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”

Foto: @dodaqueen

Doda wciąż na topie polskiego show-biznesu

Doda od ponad 20 lat należy do grona najpopularniejszych polskich artystek. Piosenkarka regularnie pojawia się w mediach, na scenie i w kampaniach reklamowych, a jej aktywność w social mediach przyciąga miliony fanów. Na Instagramie śledzi ją ponad 2 miliony obserwatorów, którzy oglądają zarówno jej codzienne relacje, jak i odważne publikacje.

Doda prezentuje wyćwiczone pośladki

W jednej z najnowszych storek opublikowanych na Instagramie, Doda zaprezentowała swoje pośladki w legginsach. Wokalistka nie tylko pochwaliła się efektami treningów, ale też ujawniła, że w ostatnim czasie przytyła 4 kilogramy, żeby jej pupa wyglądała tak jak wygląda.

„Co zrobiłam, żeby mieć takie pośladki? Przytyłam w ciągu roku 4 kilogramy w mięśniach. Zmieniłam system treningu na bardziej siłowy. Ćwiczę każdą partię pośladków, nie tylko jedną” – wyznała artystka.

Sekret sylwetki Dody

Gwiazda zdradziła również, że utrzymanie takiej formy wymaga dyscypliny i higienicznego trybu życia. Ćwiczy trzy razy w tygodniu, imprezuje zaledwie kilka razy w roku, a jej dieta wyklucza cukier, laktozę, gluten, wieprzowinę i drób. Do tego przykłada dużą wagę do snu i regularnie oczyszcza organizm.