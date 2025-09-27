Szukaj
CGM

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”

"Imprezuję max trzy - cztery razy w roku"

2025.09.27

opublikował:

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”

Foto: @dodaqueen

Doda wciąż na topie polskiego show-biznesu

Doda od ponad 20 lat należy do grona najpopularniejszych polskich artystek. Piosenkarka regularnie pojawia się w mediach, na scenie i w kampaniach reklamowych, a jej aktywność w social mediach przyciąga miliony fanów. Na Instagramie śledzi ją ponad 2 miliony obserwatorów, którzy oglądają zarówno jej codzienne relacje, jak i odważne publikacje.

Doda prezentuje wyćwiczone pośladki

W jednej z najnowszych storek opublikowanych na Instagramie, Doda zaprezentowała swoje pośladki w legginsach. Wokalistka nie tylko pochwaliła się efektami treningów, ale też ujawniła, że w ostatnim czasie przytyła 4 kilogramy, żeby jej pupa wyglądała tak jak wygląda.

„Co zrobiłam, żeby mieć takie pośladki? Przytyłam w ciągu roku 4 kilogramy w mięśniach. Zmieniłam system treningu na bardziej siłowy. Ćwiczę każdą partię pośladków, nie tylko jedną” – wyznała artystka.

Sekret sylwetki Dody

Gwiazda zdradziła również, że utrzymanie takiej formy wymaga dyscypliny i higienicznego trybu życia. Ćwiczy trzy razy w tygodniu, imprezuje zaledwie kilka razy w roku, a jej dieta wyklucza cukier, laktozę, gluten, wieprzowinę i drób. Do tego przykłada dużą wagę do snu i regularnie oczyszcza organizm.

„Ćwiczę trzy razy w tygodniu. Mam skrajnie higieniczny tryb odżywiania i spania. Nie jem cukru, laktozy, glutenu, wieprzowiny, drobiu” – dodała.

Tagi


Popularne newsy

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence
NEWS

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką
NEWS

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”
NEWS

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?
NEWS

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza
NEWS

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”
NEWS

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

Polecane

CGM
Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Jak wygląda codzienność w poliamorii

37 sekund temu

CGM
Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Kontrowersje wokół zarzutów

8 minut temu

CGM
Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałtu i napaści seksualnej

Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałt ...

Paul Gallagher nie przyznaje się do winy

13 minut temu

CGM
Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzyczny z serwisów streamingowych w Izraelu

Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzy ...

Ponad 400 artystów w ramach kulturalnego bojkotu

18 minut temu

CGM
Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Prezentów” wyjazd na Islandię i udział w kameralnym koncercie artysty

Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Pre ...

TIPy zamienione na wyjątkowe nagrody

27 minut temu

CGM
Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ciało Celeste Rivas

Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ci ...

Do sieci trafiły zdjęcia porzuconego samochodu

33 minuty temu