Doda krytycznie o swoim serialu: „Za dużo miejsca zajęli faceci”

Doda podzieliła się swoimi odczuciami na temat nowego dokumentu, który przedstawia ostatnie dwie dekady jej życia. Wokalistka przyznała, że nie jest w pełni zadowolona z realizacji projektu, wskazując głównie na zbyt dużą część czasu antenowego poświęconą mężczyznom jej życia.

Powód rozczarowania Dody

Doda wprost stwierdziła:

„Pamiątka jest bardzo fajna, ale uważam, że to jest za krótkie. Za mało jest mojej pracy, za mało moich poświęceń, jeśli chodzi o sprawy związane ze sceną. Za dużo miejsca zajęli faceci. Moim zdaniem nie zasłużyli na to miejsce. Trzy odcinki serialu, sześciu byłych partnerów. Dostali więcej czasu antenowego, niż powinni.”

Artystka zaznaczyła, że projekt mógł w większym stopniu ukazać jej wkład w karierę i poświęcenia związane ze sceną, a zamiast tego uwagę przesunięto na byłych partnerów.

Działania Dody wobec produkcji

Wokalistka nie pozostawała bierna wobec decyzji producentów. Wysłała nawet wiadomość do Amazona, w której sugerowała alternatywne materiały dokumentalne, które skupiają się na jej pracy i osiągnięciach, pomijając byłych partnerów: „Wysyłam wam w linku dwa dokumenty świetne, naprawdę rewelacyjne, gdzie nie ma ani słowa o partnerach, mimo że dziewczyny naprawdę mogłyby o tym opowiadać, a film i tak jest bardzo wciągający, rzetelny i naprawdę super. Nie zabierajmy tego czasu – mam tyle rzeczy do powiedzenia. Muszę kosztem własnego życia przekazywać uwagę i przestrzeń osobom, które zupełnie na to nie zasłużyły, a tylko opowiadają o tym, jak mi przeszkadzały w robieniu kariery.”

Doda wyraźnie podkreśliła, że serial mógłby lepiej pokazać jej drogę artystyczną i wkład w polską scenę muzyczną, zamiast nadmiernie eksponować byłych partnerów.