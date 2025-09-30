Szukaj
Doda kończy karierę? „Już nic więcej mnie tu nie czeka”

Ikona polskiego popu żegna się ze sceną

2025.09.30

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Doda, jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki pop, po blisko trzech dekadach kariery ogłosiła, że zamierza zejść ze sceny. Artystka, która zaczynała w zespole Virgin, a następnie podbiła listy przebojów solowymi hitami, wyznała w ostatnim wywiadzie, że pragnie wreszcie odpocząć i skupić się na życiu prywatnym.

Początki kariery Dody

Już jako nastolatka Doda uczęszczała do Studium Wokalnego Elżbiety Zapendowskiej. W 1998 roku dołączyła do Teatru Studio Buffo, gdzie występowała w musicalu „Metro”. Jej popularność eksplodowała w 2000 roku, gdy została wokalistką zespołu Virgin. Z grupą nagrała największe hity takie jak „2 bajki” czy „Dżaga”.

Sukcesy solowe

W 2006 roku Doda rozpoczęła karierę solową. Jej debiutancki album przyniósł przeboje „Nie daj się” i „Katharsis”. W sumie wydała cztery solowe płyty, z czego ostatnia – „Aquaria” – ukazała się w 2022 roku. Gwiazda zdobyła status ikony popu i zgromadziła miliony fanów.

Dlaczego Doda kończy karierę?

W rozmowie z Jastrząb Post piosenkarka przyznała, że nie planuje wielkiego powrotu. Podkreśliła, że intensywne życie artystyczne wyczerpało ją i pozbawiło radości z prostych, codziennych chwil. „Już nic więcej mnie tu nie czeka” – stwierdziła wprost. Pytana o to, na czym jej najbardziej obecnie zależy powiedziała:

„Przede wszystkim na życiu. Na życiu, które mi gdzieś umknęło. Taka proza jest bardzo, bardzo cenna i mnóstwo artystów, jeżeli przejrzysz ich filmy dokumentalne, po wielu latach kariery, jak już zasiądą na tych fotelach jako starsi ludzie, żałują jednego – że nie robili prostych rzeczy, że nie spędzali czasu z rodziną, że nie zwiedzili świata, że byli ciągle w trasie. O nie, ja nie chcę dochodzić do takiej konkluzji, do takich wniosków” – podsumowała piosenkarka.

Plany na przyszłość

Zanim artystka oficjalnie pożegna się ze sceną, fani zobaczą ją jeszcze w dokumencie „DODA”, przygotowanym przez Amazon Prime Video. Produkcja odsłoni kulisy życia piosenkarki i jej zmagania z wymagającym światem show-biznesu.
Po zakończeniu kariery Doda chce nadrobić czas stracony przez lata koncertów – marzy o podróżach, spokoju i życiu rodzinnym.

 

