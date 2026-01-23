CGM

Doda całkowicie załamana w schronisku w Sobolewie: „Miesiącami są głodzone”

Doda interweniuje w sprawie zaniedbanych psów

2026.01.23

Doda całkowicie załamana w schronisku w Sobolewie: „Miesiącami są głodzone”

„Doda” wybrała się z interwencją do schroniska Happy Dog w Sobolewie, gdzie ujawniła dramatyczne warunki, w jakich żyją przebywające tam zwierzęta. Podczas nagrania dla mediów jej głos się załamał, a artystka nie kryła łez, opowiadając o cierpieniu psów.

Dramat psów w Sobolewie

Według relacji Dody, w schronisku znajduje się około 200 psów, które – jak twierdzi wokalistka – „wchodząc do schroniska, wchodzą do jeszcze większego piekła”. Zwierzęta były miesiącami głodzone, a wolontariat i spacery zostały mocno ograniczone. Temat nie jest nowy – kontrowersje wokół placówki pojawiały się już w 2017 roku, a w 2024 roku sprawą zainteresował się poseł Łukasz Litewka.

Działania Dody i aktywistów

Artystka wraz z mieszkańcami i organizacjami społecznymi domaga się niezależnej kontroli schroniska. Wizyta w Sobolewie obejmowała także spotkanie z wójtem gminy. Doda zwróciła uwagę na skrajne zaniedbania, prezentując zdjęcia maltretowanych zwierząt i apelując o natychmiastową interwencję.

Reakcja w mediach

Nagranie z wizyty Dody opublikował serwis Jastrząb Post, pokazując poruszające przemówienie wokalistki. Artystka podkreśliła, że skala znęcania w tym miejscu jest nie do przyjęcia i wymaga pilnej reakcji władz oraz organizacji pozarządowych.

