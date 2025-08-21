Dlaczego syn Krzysztofa Cugowskiego nie używa nazwiska swojego ojca? Chris tłumaczy swój dlaczego występuję pod pseudonimem

Foto: @tarakum_photography

Walka o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2025

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 widzowie mogli zobaczyć młodych artystów rywalizujących o prestiżową nagrodę – Bursztynowego Słowika. Jednym z uczestników konkursu był Chris Cugowski, który obecnie działa pod pseudonimem Phero. Choć statuetka ostatecznie powędrowała do Carli Fernandes, to występ syna legendarnego Krzysztofa Cugowskiego wzbudził spore zainteresowanie.

Dlaczego Chris Cugowski występuje jako Phero?

W rozmowie z Pudelkiem artysta wyjaśnił, skąd decyzja o zmianie scenicznego wizerunku. Podkreślił, że pseudonim daje mu większą swobodę w wyrażaniu siebie:

„To nawet nie jest chowanie, tylko jakby chowanie w drugą stronę. Jak wykonujemy autorskie piosenki, to my się obnażamy przed publicznością. Myślę, że właśnie ten wizerunek jest jeszcze krok dalej, niż jakbym był po prostu ubrany normalnie” – mówi Phero.

Artysta przyznał, że pseudonim to dla niego sposób na oddzielenie życia prywatnego od scenicznego, a jednocześnie szansa na budowanie własnej marki.

Syn Krzysztofa Cugowskiego o plusach i minusach znanego nazwiska

Wielu zastanawia się, czy bycie synem legendy polskiej muzyki to pomoc, czy raczej przeszkoda w karierze. Phero odpowiada, że ma to dwie strony medalu: z jednej strony od dziecka obserwował świat show-biznesu „od kuchni” i lepiej rozumiał realia sceniczne, z drugiej – od początku musiał zmierzyć się z uprzedzeniami i porównaniami do ojca.

„Świat dobrze wie, kim jesteś i najlepiej, jeżeli ty też wiesz, kim jesteś” – podkreślił w wywiadzie.

Jakie rady dał synowi Krzysztof Cugowski?

Okazuje się, że legendarny wokalista Budki Suflera nie dawał synowi szczegółowych wskazówek. Uważa, że w muzyce każdy musi zdobywać doświadczenie samodzielnie.

„Powiedział po prostu: powodzenia. W tej branży człowiek musi się parę razy potknąć, kilka razy wstać i samemu zdobyć doświadczenie” – wspomina Phero.

Dodał też, że ojciec żartobliwie nazywał go „złotym dzieckiem”, bo urodził się w roku, w którym ukazał się największy hit Budki Suflera – „Takie Tango”.

Nowy wizerunek i przyszłe plany Phero

Chris Cugowski – dziś Phero – stawia na oryginalność i autorski styl. Zdradził również, że myśli o rozwijaniu kariery nie tylko muzycznej, ale także aktorskiej. Nie wyklucza, że pójdzie śladami wielu artystów łączących te dwie ścieżki, zwłaszcza że już pojawiły się propozycje związane z produkcjami telewizyjnymi i filmowymi.