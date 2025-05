DJ Akademiks: Drake miał najlepszy diss w rapowej wojnie z Kendrickiem Lamarem

fot. mat. pras.

DJ Akademiks podgrzał atmosferę wśród fanów hip-hopu, publikując na platformie X (dawniej Twitter) swoją opinię na temat legendarnych disstracków między Drake’iem a Kendrickiem Lamarem. Według Ak’a, druga zwrotka utworu „Family Matters” była „najmocniejszą rzeczą w całej bitwie”.

– „Z perspektywy czasu, ‘Meet the Grahams’ to NAJGORSZY numer tej wojny — o wiele gorszy niż inne” – napisał DJ Akademiks, wywołując burzliwą dyskusję wśród swoich obserwatorów.

Kontrowersyjna klasyfikacja dissów

Ak opublikował nawet pełny ranking disstracków, gdzie “Family Matters” znalazło się na 1. miejscu, a viralowy i wielokrotnie nagradzany utwór “Not Like Us” Kendricka Lamara został umieszczony dopiero na 3. pozycji.

To zestawienie spotkało się z ostrą krytyką fanów:

– „Buried Alive wyżej niż Meet the Grahams? Jeśli mówimy o linijkach i jakości, to nieporozumienie” – skomentował jeden z użytkowników.

– „Umieścić Push Ups nad 6:16 in LA to już przesada” – dodał inny.



Nie tylko DJ Akademiks: Drake ma innych zwolenników

DJ Akademiks nie jest jednak odosobniony w swojej opinii. W styczniu tego roku jamajski artysta Vybez Kartel również wskazał Drake’a jako zwycięzcę konfliktu:

– „Nie jestem fanem Kendricka… nie słucham go. Drake bardziej czuje jamajską kulturę. Jest lepszym i większym artystą” – powiedział w rozmowie z Billboardem.

Rapowa wojna dekady?

Konflikt na linii Kendrick Lamar vs. Drake z 2024 roku już dziś uznawany jest za jedną z największych beefów w historii hip-hopu. Diss tracki takie jak “Push Ups,” “6:16 in LA,” “Meet the Grahams,” “Not Like Us” czy “Family Matters” rozgrzewały internet i media społecznościowe przez tygodnie.

Fani wciąż dzielą się na obozy i debatują: kto naprawdę wygrał tę muzyczną potyczkę?