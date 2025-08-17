Szukaj
Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

"Pokaż mi palcem tę moją 'najgorszość'".

2025.08.17

opublikował:

foto: Mateusz Czech

Ten Typ Mes po trzech tygodniach odpowiedział na „64 lajny” kawałkiem „Suka”. Utwór nie spotkał się z najlepszym przyjęciem, choć Mes nie ma sobie nic do zarzucenia.

Mordy, każdy w indywidualnym odsłuchu śmiał się z panczy na Jacka, wajbował do bitu, rozumiał przekaz. „Nagła śmierć” (dwudziestoletni diss, którego celem był Mezo – przyp. red.) też miała nucony refren. Dajecie się ponieść jakiejś (kolejnej) fali hejtu i mogę Wam tylko współczuć, bo świadczy to o Was, nie o moim kawałku. Peace ludzie, war Jacek – napisał do członków instagramowego kanału nadawczego Ten Typ.

Mes z propozycją dla fanów

Z racji na to, że mimo powyższego wpisu krytyka nie ustaje, raper kontynuuje obronę swojego kawałka, przychodząc do fanów z propozycją.

Zadanie dla odważnych: weź dowolne cztery wersy z „64 lajnów” i dowolne cztery wersy z „Suki”. Porównaj i pokaż mi palcem tę moją 'najgorszość’ – proponuje artysta.

Tymczasem Tede zapowiedział, że w niedzielę (dziś) nagra odpowiedź, ale na publikację mamy poczekać do czwartku.

