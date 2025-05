Diddy zarabia miliony dolarów zza krat

Pomimo przebywania w więzieniu, Diddy nadal zarabia miliony dolarów dzięki nowemu biznesowi. Według doniesień The US Sun, artysta i producent uruchomił lukratywną działalność polegającą na wynajmie swojego prywatnego odrzutowca, wartego 60 milionów dolarów.

Prywatny odrzutowiec Diddy’ego pracuje niemal codziennie

Odrzutowiec Diddy’ego został udostępniony do wynajmu we wrześniu 2024 roku i od tego czasu został wynajęty aż 126 razy. Maszyna przeleciała już ponad 150 000 mil i według raportu jest wykorzystywana praktycznie co drugi dzień.

Koszt jednego lotu to aż 32 597 dolarów, co oznacza, że od września Diddy zarobił już ponad 4 miliony dolarów na samym wynajmie samolotu. Wcześniej próbował użyć go jako zastawu mającego umożliwić mu wyjście z więzienia za kaucją, jednak sędzia odrzucił tę propozycję.

Oficjalnie Diddy ani jego zespół nie skomentowali jeszcze doniesień o tym przedsięwzięciu.

Proces Diddy’ego o handel ludźmi: Immunitet dla asystenta i zeznania Kid Cudiego

Kid Cudi oskarża Diddy’ego o włamanie i podpalenie auta

Proces Diddy’ego o handel ludźmi ma być kontynuowany 27 maja, a nowe zeznania szokują opinię publiczną. W zeszłym tygodniu Kid Cudi zeznał, że Diddy włamał się do jego domu w Los Angeles po tym, jak dowiedział się o jego relacji z Cassie w 2011 roku.

Raper opowiedział, że otrzymał telefon od przyjaciela, który poinformował go o wtargnięciu Diddy’ego do jego domu. Gdy Cudi wracał do rezydencji, zadzwonił do Puffa, który miał odpowiedzieć:

„Czekam tutaj na ciebie.”

Po dotarciu na miejsce, kamery bezpieczeństwa nie działały, a Cudi odkrył, że intruzi przeszukali jego rzeczy, otworzyli świąteczne prezenty i zranili jego psa, który został zamknięty w łazience.

– „Mój pies od tego czasu jest nerwowy i wystraszony” – zeznał Cudi, dodając, że złożył oficjalne zawiadomienie na policję.

Oskarżenie o podpalenie Porsche

Cudi również oskarżył Diddy’ego o wysadzenie jego Porsche, czemu producent zaprzeczył podczas prywatnej rozmowy. – „Chciałem się z nim skonfrontować. Chciałem się bić” – powiedział muzyk, wspominając tamte wydarzenia.

Immunitet dla asystenta Diddy’ego

W trakcie śledztwa asystent Diddy’ego został objęty immunitetem, co oznacza, że może zeznawać przeciwko swojemu byłemu pracodawcy bez obawy o własne zarzuty. To może okazać się kluczowe w procesie, który dotyczy poważnych oskarżeń o handel ludźmi, przemoc seksualną i zastraszanie.