Diddy proponował Cassie orgię jako prezent świąteczny? W sądzie ujawniono wymianę smsową między kochankami

W trakcie trwającego federalnego procesu Seana „Diddy” Combsa, jury przedstawiono szokujące wiadomości tekstowe wysyłane przez rapera do jego byłej partnerki, Cassie Ventura. Jedna z wiadomości z 2013 roku zawierała propozycję „freak-offu” jako spóźnionego prezentu świątecznego. Sądowe źródła potwierdzają, że „freak-off” to termin używany do określenia seksualnych maratonów z udziałem eskort, organizowanych w luksusowych hotelach.

Czym dokładnie był „freak-off”?

Zgodnie z materiałem dowodowym oraz zeznaniami świadków, „freak-offy” organizowane przez Diddiego obejmowały: wielodniowe sesje seksualne z udziałem wynajętych mężczyzn, zażywanie substancji psychoaktywnych, rejestrowanie wydarzeń na wideo, wywieranie presji emocjonalnej i psychicznej na uczestniczki.

Jak Cassie reagowała na wiadomości?

W zaprezentowanej korespondencji Diddy wysyłał do Cassie wiadomość: „You horny?”, na co odpowiedziała: „Lol yeah”. Następnie raper zapytał: „Would you wanna celebrate Christmas and have a freak-off tonight or Friday?”. Cassie rzekomo koordynowała przyjazd eskort w wiadomościach z osobą odpowiedzialną za „usługę”.

Obrona Diddiego: wszystko odbywało się za zgodą

Prawnicy Diddiego utrzymują, że wszystkie spotkania były dobrowolne i odbywały się za zgodą stron. Twierdzą również, że styl życia artysty – inspirowany kulturą swingerską – został błędnie zinterpretowany jako przestępczy.

Cassie i inne kobiety mówią coś innego

Cassie Ventura twierdzi, że przez lata była zmuszana do uczestnictwa w „freak-offach” pod groźbą przemocy i szantażu. Wspomina także o uzależnianiu jej od narkotyków. Inne kobiety również złożyły zeznania obciążające Diddiego, opisując podobne zachowania i sytuacje.