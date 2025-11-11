Diddy dołącza do programu rehabilitacyjnego. To może skrócić jego wyrok nawet o rok

Program rehabilitacji od narkotyków może zmniejszyć karę o rok

Sean 'Diddy’ Combs został przyjęty do programu rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, który może skrócić jego wyrok nawet o rok. Raper został skazany za przestępstwa związane z prostytucją i odbywa karę w kompleksie więziennym Fort Dix w New Jersey.

Szczegóły programu w więzieniu

Program oferowany w federalnym kompleksie więziennym obejmuje intensywną terapię i ma na celu wsparcie osadzonych w procesie trzeźwienia. Zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami Biura Więziennictwa (Bureau of Prisons), data zwolnienia Diddy’ego po odliczeniu czasu już odsiedzonego przypada na maj 2028 roku.

Zaangażowanie Diddy’ego w trzeźwość

Rzecznik Seana Combs’a, Juda Engelmayer, zapewnia, że raper jest „zaangażowany w trzeźwość, skupiony na leczeniu i stara się być przykładem dla innych”. Prawnicy Diddy’ego przyznali, że w przeszłości artysta nadużywał narkotyków, w tym opiatów, ale w więzieniu udało mu się utrzymać trzeźwość.

Warunki pobytu w Fort Dix

W Fort Dix Combs przebywa w dziewięcioosobowym pokoju w jednostce liczącej około 200 więźniów. Raper pracuje w bibliotece, zajmując się m.in. organizacją materiałów. W ostatnich doniesieniach TMZ pojawiła się informacja o rzekomym piciu alkoholu domowej roboty w więzieniu, jednak rzecznik Engelmayer zdementował te pogłoski.

Przeszłość narkotykowa i dowody z procesu

Podczas procesu ujawniono dowody dotyczące używania narkotyków przez Diddy’ego. Federalni agenci, którzy przeszukali jego rezydencję przed aresztowaniem, znaleźli kokainę, ketaminę, tabletki MDMA oraz benzodiazepiny.