Depeche Mode zapraszają do kina. Wyjątkowa produkcja grupy także w Polsce

fot. mat. pras.

Po gorącym przyjęciu na tegorocznym Festiwalu Tribeca, Depeche Mode wraz z Trafalgar Releasing i Sony Music Vision zapowiadają premierę filmu „Depeche Mode: M”, który już 28 października trafi do kin i sieci IMAX na całym świecie.

Produkcja zostanie zaprezentowana w ponad 2500 kinach w ponad 60 krajach. To wyjątkowa okazja, by wspólnie z Dave’em Gahanem, Martinem Gore’em, reżyserem Fernando Fríasem i resztą zespołu wyruszyć w niezwykłą filmową podróż do serca meksykańskiej kultury i jej szczególnej relacji ze śmiercią – opowiedzianej w rytmie kultowych koncertów Depeche Mode na żywo.

„Depeche Mode: M” także w Polsce

Sprzedaż biletów na „Depeche Mode: M” ruszy 17 września na stronie www.DepecheModeM.com, gdzie można również zapisać się na powiadomienia o wydarzeniu.

Stworzony i wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzanego meksykańskiego reżysera Fernando Fríasa, film „Depeche Mode: M” to pełne ekspresji i dynamiki doświadczenie oparte na nagraniach z trzech wyprzedanych koncertów zespołu na stadionie Foro Sol w Meksyku, nagranych podczas światowej trasy „Memento Mori Tour”. Pełnometrażowy obraz zabiera widzów w muzyczno-duchową podróż, w której utwory wybrzmiewają w czasie rzeczywistym z publicznością, ukazując ich ponadczasowy, wielokulturowy wpływ oraz zgłębiając głęboką więź między muzyką, śmiercią i meksykańską tradycją.

– W swojej istocie nasz nowy film «M» jest opowieścią o głębokiej więzi łączącej muzykę, kulturę i ludzi. Fernando Frías, jego twórca i reżyser, w niezwykle piękny sposób przedstawił tę historię przez pryzmat meksykańskiej kultury i naszych koncertów w Meksyku – komentuje Dave Gahan, wokalista Depeche Mode.