Depeche Mode zapowiada epicki film koncertowy

U podstaw filmu M leży głębokie połączenie między muzyką, kulturą i ludźmi

2025.09.18

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Depeche Mode udostępnili pierwszy zwiastun swojego nowego filmu koncertowego zatytułowanego M. Produkcja została entuzjastycznie przyjęta na tegorocznym Tribeca Festival i już 28 października trafi do ponad 2,5 tysiąca kin w ponad 60 krajach na całym świecie.

„M” – muzyka, śmierć i Meksyk

Film został wyreżyserowany przez nagradzanego meksykańskiego filmowca Fernando Fríasa de la Parrę i opowiada o wyjątkowej więzi pomiędzy muzyką, kulturą i ludźmi. Centralnym motywem jest meksykańskie podejście do śmierci, ukazane przez pryzmat ikonicznych koncertów Depeche Mode.

Produkcja powstała z materiałów zarejestrowanych podczas trzech wyprzedanych koncertów zespołu na Foro Sol Stadium w Meksyku, zorganizowanych w ramach trasy promującej album Memento Mori – pierwsze wydawnictwo grupy po śmierci Andy’ego Fletchera.

 

Depeche Mode jako „religia” w Meksyku

Reżyser Fernando Frías podkreślił w wywiadach, że Depeche Mode w Meksyku są czymś więcej niż tylko zespołem – dla wielu fanów stanowią wręcz religię. Lider zespołu Dave Gahan dodał, że film w wyjątkowy sposób ukazuje tę niezwykłą więź:

„U podstaw naszego filmu M leży głębokie połączenie między muzyką, kulturą i ludźmi – a Fernando zrobił piękną robotę, opowiadając tę historię przez pryzmat meksykańskiej kultury i naszych koncertów w Meksyku.”

Następca Spirits In The Forest

Nowa produkcja jest naturalnym następcą filmu Anton’a Corbijna – Spirits In The Forest z 2019 roku, który również dokumentował wyjątkowe momenty w historii zespołu. Tym razem jednak fani otrzymują jeszcze głębsze spojrzenie na twórczość Depeche Mode oraz jej kulturowy wymiar.

 

