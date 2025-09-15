Demi Lovato prezentuje pełen energii, dance-popowy singiel „Here All Night”

fot. mat. pras.

Nominowana do Grammy globalna gwiazda Demi Lovato podzieliła się z fanami nową piosenką. Pełne energii, przebojowe „Here All Night” potwierdza, że nowy album gwiazdy będzie najbardziej dance-popową propozycją tego roku. Producentem premierowej piosenki jest Zhone (Kylie Minogue, Troye Sivan, Kesha). W utworze potężny wokal Demi łączy się z pulsującą produkcją, tworząc euforyczny hit o nocach, które nie mają końca.

Piosence towarzyszy teledysk, będący kolejnym owocem współpracy Demi i Hannah Lux Davis (artystki łączyły wcześniej siły przy „Cool for the Summer” i „Sorry Not Sorry”). Klip przedstawia Lovato, która zamknięta w swoim mieszkaniu, odnajduje wolność w tańcu.

Piosenka o rozstaniu

– „Here All Night” to piosenka o rozstaniu, którą napisałam, wcielając się w pewną postać. To było niezwykle wyzwalające, by wejść w czyjąś historię – mówi o nowej piosence Demi. Komentując teledysk, artystka dodaje: – Od chwili, w której skończyłam piosenkę, wiedziałam, że potrzebuje tanecznego teledysku. To utwór o tańcu mimo złamanego serca. Jest szczery i dodaje siły. Ma odrobinę figlarnej, podglądackiej perspektywy.

„Here All Night” to drugi przedsmak wyczekiwanego dziewiątego albumu studyjnego Demi, po eleganckim, zmysłowym singlu „Fast”, który zadebiutował w Top 10 listy Billboard Hot Dance/Pop Songs. Krążek zatytułowany „It’s Not That Deep” ukaże się 24 października.

Bez zahamowań

Jak wcześniej informował „Rolling Stone”, dziewiąty album Demi, określany jako „dance-popowe święto”, jest już w drodze. Będący producentem wykonawczym całości Zhone mówi: – Praca z Demi i obserwowanie jej ciągłego rozwoju było niesamowicie inspirujące. W studiu jest absolutną mistrzynią. Ten album to odpuszczenie wszelkich zahamowań – tworzyliśmy go z ogromną radością, co naprawdę słychać w muzyce.