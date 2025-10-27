Szukaj
CGM

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Jak obliczono datę zwolnienia?

2025.10.27

opublikował:

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Oczekiwana data wyjścia: 8 maja 2028 r.

Według dokumentów federalnych Bureau of Prisons, oczekiwana data zwolnienia Seana „Diddy” Combsa z więzienia to 8 maja 2028 roku. To oznaczałoby, że po aresztowaniu we wrześniu ubiegłego roku multimilioner spędzi za kratami około trzech lat i siedmiu miesięcy – o ile nie skorzysta z odwołań lub innych mechanizmów prawnych, które mogłyby skrócić jego pobyt.

Jak obliczono datę zwolnienia? Możliwe skrócenie kary

Podane w aktach szacowanie uwzględnia standardową praktykę, że skazani mogą odbyć część wyroku (np. 85%) w zależności od spełnienia określonych kryteriów. W praktyce oznacza to, że przy dobrym zachowaniu i spełnieniu warunków Diddy mógłby wyjść wcześniej – ale na dziś data 8 maja 2028 r. jest tą oficjalnie widoczną w rejestrach.

Ułaskawienie i opinia Białego Domu

Pojawiały się spekulacje dotyczące ewentualnego ułaskawienia przez prezydenta, jednak rzecznik Białego Domu zaprzeczył plotkom, określając je jako nieprawdzie i podkreślając, że to prezydent, a nie anonimowe źródła, podejmuje decyzję o ułaskawieniach. Dlatego na ten moment możliwość prezydenckiego uniewinnienia pozostaje wyłącznie w sferze spekulacji.

Zdarzenia w więzieniu: rzekomy atak z nożem

W dokumentach i relacjach medialnych pojawiły się też doniesienia o groźnym incydencie w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, w którym Diddy miał zostać zaatakowany w nocy – podobno obudził się z nożem przy szyi. Według anonimnego świadka zdarzenie mogło mieć charakter zastraszania, choć nie ma na razie pełnych oficjalnych ustaleń w tej sprawie. Incydent potęguje obawy o bezpieczeństwo artysty podczas odbywania kary.

Co dalej? Apelacje i konsekwencje wizerunkowe

Pomimo konkretnie wskazanej daty zwolnienia, przyszłość prawna Combsa zależy od ścieżek odwoławczych oraz ewentualnych decyzji administracyjnych. Niezależnie od wymiaru kary, sprawa ma także znaczenie wizerunkowe i biznesowe – okres odbywania kary może wpływać na jego marki, przedsięwzięcia medialne i budowanie relacji z partnerami.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

22 sekundy temu

CGM
ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

Klip do „Just Talk” oddaje emocjonalny charakter utworu i wzmacnia jego przesłanie

1 godzinę temu

CGM
Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Lekki i optymistyczny utwór o bliskości

2 godziny temu

CGM
Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolaró ...

Minimalistyczny design i codzienny komfort

2 godziny temu

CGM
26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech ...

Raper ogłasza powiększenie rodziny

3 godziny temu

CGM
Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy,

3 godziny temu