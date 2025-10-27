Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Oczekiwana data wyjścia: 8 maja 2028 r.

Według dokumentów federalnych Bureau of Prisons, oczekiwana data zwolnienia Seana „Diddy” Combsa z więzienia to 8 maja 2028 roku. To oznaczałoby, że po aresztowaniu we wrześniu ubiegłego roku multimilioner spędzi za kratami około trzech lat i siedmiu miesięcy – o ile nie skorzysta z odwołań lub innych mechanizmów prawnych, które mogłyby skrócić jego pobyt.

Jak obliczono datę zwolnienia? Możliwe skrócenie kary

Podane w aktach szacowanie uwzględnia standardową praktykę, że skazani mogą odbyć część wyroku (np. 85%) w zależności od spełnienia określonych kryteriów. W praktyce oznacza to, że przy dobrym zachowaniu i spełnieniu warunków Diddy mógłby wyjść wcześniej – ale na dziś data 8 maja 2028 r. jest tą oficjalnie widoczną w rejestrach.

Ułaskawienie i opinia Białego Domu

Pojawiały się spekulacje dotyczące ewentualnego ułaskawienia przez prezydenta, jednak rzecznik Białego Domu zaprzeczył plotkom, określając je jako nieprawdzie i podkreślając, że to prezydent, a nie anonimowe źródła, podejmuje decyzję o ułaskawieniach. Dlatego na ten moment możliwość prezydenckiego uniewinnienia pozostaje wyłącznie w sferze spekulacji.

Zdarzenia w więzieniu: rzekomy atak z nożem

W dokumentach i relacjach medialnych pojawiły się też doniesienia o groźnym incydencie w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, w którym Diddy miał zostać zaatakowany w nocy – podobno obudził się z nożem przy szyi. Według anonimnego świadka zdarzenie mogło mieć charakter zastraszania, choć nie ma na razie pełnych oficjalnych ustaleń w tej sprawie. Incydent potęguje obawy o bezpieczeństwo artysty podczas odbywania kary.

Co dalej? Apelacje i konsekwencje wizerunkowe

Pomimo konkretnie wskazanej daty zwolnienia, przyszłość prawna Combsa zależy od ścieżek odwoławczych oraz ewentualnych decyzji administracyjnych. Niezależnie od wymiaru kary, sprawa ma także znaczenie wizerunkowe i biznesowe – okres odbywania kary może wpływać na jego marki, przedsięwzięcia medialne i budowanie relacji z partnerami.