Czyżby A$AP Rocky przypadkiem zdradził płeć trzeciego dziecka Rihanny i jego?

fot. Instagram / @badgalriri

Rihanna i A$AP Rocky są szczęśliwymi rodzicami dwóch synów – trzyletniego RZA i niespełna dwuletniego Riota Rose’a. Para spodziewa się trzeciego dziecka i nie kryje się za bardzo z tym, że tym razem ma nadzieję na córkę. Czy marzenie spełni się już teraz? Cóż, wygląda na to, że A$AP Rocky przypadkiem uchylił rąbka tajemnicy.

18 lipca na ekrany kin trafią nowe pełnometrażowe „Smerfy”. Rihanna nie tylko użyczyła głosu Smerfetce w oryginalnej wersji językowej, ale nagrała także kilka nowych piosenek z myślą o produkcji. Wokalistka jest także zaangażowana w promocję filmu.

Smerfetka czy Papa Smerf?

Podczas jednego z wywiadów promujących film, Rihanna i Rocky zostali zapytani o to, czy mogą zdradzić już płeć nienarodzonego jeszcze trzeciego dziecka. – Zobaczymy, czy to Smerfetka, a może Papa Smerf. Kto wie? – odparła wymijająco gwiazda. Jej partner był jednak nieco bardziej prostolinijny. Kiedy zapytano go, czy para oczekuje dziewczynki, Rocky uśmiechnął się i powiedział: – Tak jest, stary, tak jest.

Czy wypowiedź Rocky’ego należy traktować jako potwierdzenie, że wkrótce na świat przyjdzie córka gwiazdorskiej pary? Wygląda na to, że tak, choć – jak wspomniała Rihanna – może to być jednak Papa Smerf.