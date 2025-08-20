Szukaj
2025.08.20

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

fot. Wiktor Franko

Ten Typ Mes ma ostatnio trudny czas. Jego wywiad singiel „God Bless” nie spotkał się z dobrym odbiorem. Kolejna zapowiedź nadchodzącego krążka – „Los nie chciał inaczej” – zebrał już znacznie lepsze opinie, ale później był wywiad u Winiego, po którym znowu pojawiła się krytyka związana m.in. z tym, w jakim stanie pojawił się artysta (raper sam przyznał, że był zjarany). Beef z TDF-em to kolejna historia, za którą warszawianin raczej obrywa niż zbiera propsy.

Britney Spears polskiego internetu?

Mes zaczął się kłócić z fanami w mediach społecznościowych, opublikował stories, w których przekonywał, że jeśli nie podoba im się jego diss „Suka”, to jest to wyłącznie ich problem i nie znają się na rzeczy. Artyście zarzuca się m.in., że się odkleił i całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Podobne komentarze, choć na znacznie większą skalę, pojawiają się w kontekście internetowej twórczości Britney Spears. Mes dostrzega podobieństwa w odbiorze jego i Britney ruchów w mediach społecznościowych. Raper udostępnił na kanale nadawczym na Instagramie niecodzienne (nawet jak na standardy Spears) wideo z profilu gwiazdy pop, pisząc: – To ja wg polskiego internetu xd.

Spears usunęła swój post, ale jak wiadomo – w internecie nic nie ginie. Oto materiał, do którego odwołał się Ten Typ.

