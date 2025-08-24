Szukaj
Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów

2025.08.24

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Coldplay zaskakuje fanów hołdem dla Oasis

Podczas pierwszego koncertu w ramach swojej rezydencji na Wembley Stadium, Coldplay przygotowali niespodziankę dla publiczności. W trakcie wykonywania przeboju „Paradise”, zespół wplótł fragment kultowego utworu „Roll With It” grupy Oasis, składając hołd legendzie britpopu. Ten muzyczny gest spotkał się z ogromnym entuzjazmem fanów, którzy dołączyli do wspólnego śpiewu.

Rezydencja Coldplay na Wembley – rekordowa seria koncertów

Tegoroczna rezydencja Coldplay na Wembley przechodzi do historii. Zespół zaplanował aż 10 koncertów, co czyni ich występy najdłuższą serią w historii tego stadionu. Każdy wieczór to unikalne połączenie największych przebojów zespołu i specjalnych momentów przygotowanych wyłącznie na tę trasę.

Fani w centrum wydarzeń

Coldplay słynie z tego, że nie tylko gra muzykę, ale także buduje wyjątkową więź z publicznością. Interaktywne elementy koncertów – od wspólnych śpiewów, po kolorowe oprawy wizualne – sprawiają, że każdy uczestnik czuje się częścią spektaklu. Hołd dla Oasis był jednym z tych momentów, które podkreślają artystyczną wizję zespołu i ich chęć łączenia pokoleń fanów.

 

