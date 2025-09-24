Szukaj
Coachella 2026: Oba festiwalowe weekendy wyprzedane w mniej niż tydzień po ogłoszeniu line-upu

Bilety wyprzedały się w rekordowym tempie

Bilety na Coachella 2026 wyprzedały się w rekordowym tempie, zaledwie kilka dni po ogłoszeniu pełnego line-upu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10–12 i 17–19 kwietnia w Kalifornii.

Główne gwiazdy Coachella 2026

Organizatorzy potwierdzili, że wśród headlinerów znajdą się: Sabrina Carpenter – zamykająca występy w piątek, Karol G – zamykająca niedzielne koncerty, Justin Bieber – wystąpi w obie soboty iAnyma – zaprezentuje premierowo projekt Æden.

To będzie pierwszy oficjalny występ Justina Biebera na festiwalu Coachella, po tym jak w 2023 roku musiał odwołać swoją światową trasę „Justice” z powodu zespołu Ramsaya Hunta.

Inne zapowiedziane występy

Festiwal Coachella 2026 przyciągnie także wielu innych uznanych artystów, w tym: The xx, Nine Inch Noize (Nine Inch Nails i Boys Noize), Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, David Byrne, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Iggy Pop, FKA Twigs, Wet Leg czy Clipse.

Dodatkową atrakcją będzie bunker debut Radiohead Kid A Mnesia, czyli specjalna wystawa artystyczna inspirowana albumem „Kid A Mnesia”, która pojawi się na pustyni w Kalifornii.

Wyprzedaż biletów i listy oczekujących

Już 23 września potwierdzono, że bilety na oba weekendy Coachella 2026 zostały wyprzedane. Na szczęście fani nadal mogą zapisać się na dwie listy oczekujących, które wkrótce umożliwią zakup dodatkowych wejściówek.

Coachella 2025 – poprzednia edycja

Dla porównania, w 2025 roku festiwal headlinowały Lady Gaga, Green Day i Post Malone. Wystąpili także m.in. Charli XCX, Travis Scott, Megan Thee Stallion, Ed Sheeran oraz Jennie i Lisa z BLACKPINK. Tegoroczna edycja zapowiada się równie spektakularnie, przyciągając fanów z całego świata.

 

