Coachell: Poznaliśmy terminy przyszłorocznej edycji festiwalu

Organizatorzy legendarnego Coachella Valley Music and Arts Festival ogłosili oficjalne daty przyszłorocznej edycji. Fani muzyki z całego świata mogą już rezerwować czas w kalendarzach – Coachella 2026 odbędzie się w dwóch terminach: od 10 do 12 kwietnia (pierwszy weekend) oraz od 17 do 19 kwietnia (drugi weekend). Jak co roku, impreza odbędzie się na terenie Empire Polo Club w Indio w Kalifornii.

Podsumowanie Coachella 2025 – gwiazdy i energia na najwyższym poziomie

Tegoroczna edycja, Coachella 2025, właśnie dobiegła końca, a emocje jeszcze nie opadły. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Lady Gaga, Green Day, Travis Scott oraz Post Malone, którzy przyciągnęli tłumy pod główną scenę i dostarczyli niezapomnianych wrażeń.

Publiczność miała okazję usłyszeć także innych znakomitych artystów, takich jak Charli XCX oraz Benson Boone Megan Thee Stallion, którzy zachwycili swoimi unikalnymi występami i przyciągnęli uwagę krytyków muzycznych z całego świata.

Co przyniesie Coachella 2026?

Chociaż line-up na przyszły rok nie został jeszcze ujawniony, można być pewnym, że organizatorzy jak zwykle przygotują mieszankę największych gwiazd muzyki pop, rock, hip-hop i elektroniki. Coachella to nie tylko muzyka – to również spektakularne instalacje artystyczne, niesamowita scenografia i niepowtarzalna atmosfera pustynnej imprezy, która co roku przyciąga tysiące fanów oraz największe nazwiska ze świata show-biznesu i mody.

Gdzie kupić bilety i jak się przygotować?

Sprzedaż biletów na Coachella 2026 prawdopodobnie ruszy już jesienią 2025 roku. Zainteresowani powinni regularnie śledzić oficjalną stronę festiwalu i media społecznościowe, aby nie przegapić startu sprzedaży. Warto również zarezerwować noclegi z wyprzedzeniem – popularność wydarzenia sprawia, że miejsca szybko się wyprzedają.