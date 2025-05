Cleo krytykuje system głosowania na Eurowizji: „160 milionów widzów kontra 185 osób w jury”

Cleo, była reprezentantka Polski na Eurowizji, zabrała głos po tegorocznym finale konkursu. W emocjonalnym wpisie na Instagramie odniosła się do kontrowersji wokół wyników i sposobu wyłaniania zwycięzcy. Jej zdaniem obecny system głosowania, który równoważy głosy telewidzów i jurorów, jest niesprawiedliwy i budzi niezadowolenie wśród fanów.

Cleo: „Eurowizja rządzi się swoimi prawami”

– „Dla wszystkich rozczarowanych głosowaniem na Eurowizji… Od lat powtarzam – Eurowizja rządzi się swoimi prawami i póki nie będą się liczyły tylko głosy widzów i publiki, to widzę, że to rozczarowanie i poczucie niesprawiedliwości będzie co roku.”

Cleo broni Justyny Steczkowskiej

Cleo skomentowała także występ Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w tegorocznym konkursie. Jej zdaniem artystka zasługiwała na znacznie lepszy wynik:

Jury kontra publiczność – dysproporcja w głosach

Wokalistka porównała skalę wpływu głosujących telewidzów i jurorów:

– „160 milionów widzów mających prawo do oddania głosu vs plus minus 185 osób w jury – ostateczny wynik to suma 50% telewidzów i 50% jury.”