CGM

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem

„Ay ya yay” już w sieci

2026.01.23

opublikował:

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem

Malik Montana rozpoczyna rok z przytupem i nie pozostawia złudzeń co do swoich planów na najbliższe miesiące. Jego nowy numer „Ay ya yay” to pierwszy solowy singiel artysty w tym roku i jednocześnie kolejny dowód na to, że Malik doskonale wie, jak utrzymać uwagę słuchaczy.

Pierwszy solowy singiel Malika w tym roku

Jeśli rok zaczyna się od pierwszych miejsc na playlistach, trudno o lepszą motywację do dalszej pracy. Po zeszłorocznym rozgrzewkowym numerze Tax Free – „After”, przyszedł czas na pełnoprawne solowe wydawnictwo. „Ay ya yay” to numer, który idealnie wpisuje się w charakterystyczny styl Malika – bez kompromisów i bez zbędnych ozdobników.

Uliczny banger i hołd dla lifestyle’u

Nowy singiel to banger z ulicznym sznytem, w którym Malik Montana wraca do tematów dobrze znanych fanom. Z jednej strony opowiada o zarabianiu i sukcesie, z drugiej nie unika refleksji związanych z ceną, jaką trzeba za to zapłacić – rozłąką z rodziną i życiem w ciągłym biegu.

Efekt? Osiedla szybko podchwytują refren, a numer momentalnie trafia do obiegu ulicznego. Wszystko wskazuje na to, że „Ay ya yay” na długo zagości na głośnikach fanów rapu.

Produkcja FT Kings i międzynarodowy kierunek

Za produkcję utworu odpowiada FT Kings – multiplatynowy producent z Włoch, uznawany za jedną z najgorętszych postaci tamtejszej sceny muzycznej. Ta współpraca pokazuje, że Malik Montana od dawna myśli globalnie i świetnie odnajduje się w międzynarodowym środowisku.

Brzmienie „Ay ya yay” to połączenie europejskiej świeżości z charakterystycznym, ulicznym klimatem, który od lat definiuje twórczość Malika.

Mocny start roku i jasny sygnał dla sceny

„Ay ya yay” to jasny sygnał, że Malik Montana nie zwalnia tempa i celuje wysoko już od pierwszych miesięcy roku. Jeśli to dopiero początek, fani mogą spodziewać się kolejnych mocnych premier i konsekwentnie budowanego, międzynarodowego kierunku.

 

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację
NEWS

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”
NEWS

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”
NEWS

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”
NEWS

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej
NEWS

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”
NEWS

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”

Polecane

CGM
Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej ...

Fantazja Leny warta jest sporo

2 godziny temu

CGM
Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrow ...

Kulisy współpracy Smolastego z IMI i komentarz do słów Dody

2 godziny temu

CGM
„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

Kara w gronie najmocniejszych nazwisk sceny

7 godzin temu

CGM
„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margaret złapała kontakt z bazą i zapowiada nowy projekt

„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margare ...

Wokalista powraca z nowym projektem BODY/VOICE/MIND

7 godzin temu

CGM
Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebie”

Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebi ...

Za brzmienie „Póki mam Ciebie” odpowiada Jonatan

7 godzin temu

CGM
Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet i jego nostalgiczny powrót do przeszłości

10 godzin temu