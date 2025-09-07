Szukaj
CGM

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show

Raperka o propozycji NFL

2025.09.07

opublikował:

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show

Podczas rozmowy z Billboardem, Cardi B zdradziła, że kilka lat temu odrzuciła propozycję występu podczas legendarnego Super Bowl Halftime Show.

Nie pamiętam, czy to było w 2018 czy w 2019 roku, ale odmówiłam. I cieszę się z tej decyzji. Myślę, że w przyszłości będę miała jeszcze więcej hitów i doświadczenia. A kiedy już to zrobię, zjem tę scenę – podkreśliła raperka.

Konflikty w świecie kobiecego rapu

Autorka hitu „WAP” odniosła się także do relacji między raperkami w branży muzycznej. Jej zdaniem, kobiety w hip-hopie często rywalizują ze sobą w sposób toksyczny.

Te dziewczyny bywają zawistne. Chcą cię sprawdzić, przetestować twoją siłę. Wiele z nich wchodzi do gry, myśląc, że mogą cię wyzwać – powiedziała.

Cardi B przyznała też, że kilkukrotnie czuła się zdradzona przez koleżanki z branży.

– Doradzałam wielu dziewczynom, wspierałam je, gdy były hejtowane. Ale część z nich odwróciła się przeciwko mnie, mówiła o mnie źle albo próbowała mi zaszkodzić – dodała.

Cardi B o swojej pozycji w rapie

W rozmowie z Zane Lowe w Apple Music, Cardi porównała swoją karierę do hierarchii w szkole.

– Niektóre raperki są jakby w drugiej klasie, a ja jestem seniorem. Myślą, że są na moim poziomie, ale jeszcze tam nie dotarły – stwierdziła.

 

Tagi


Popularne newsy

Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa rosyjskiego festiwalowicza
NEWS

Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa rosyjskiego festiwalowicza

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem
NEWS

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up
NEWS

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”
NEWS

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”

Quebonafide wróci na PGE Narodowy?
NEWS

Quebonafide wróci na PGE Narodowy?

Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper domaga się uniewinnienia lub nowego procesu
NEWS

Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper domaga się uniewinnienia lub nowego procesu

KęKę idzie w ślady Pawbeatsa
NEWS

KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

Polecane

CGM
Tom Odell o trasie z Billie Eilish: „Dała mi nową perspektywę na sławę i psy”

Tom Odell o trasie z Billie Eilish: „Dała mi nową perspektywę na sławę ...

"Czasami ekipa Billie przyprowadzała do nas psy ze schroniska"

2 godziny temu

CGM
Young Thug przeprasza GloRillę za obraźliwe słowa. Nazwał ją brzydką i drwił z jej wyglądu

Young Thug przeprasza GloRillę za obraźliwe słowa. Nazwał ją brzydką i ...

Przeprosiny po wycieku rozmowy z więzienia

6 godzin temu

CGM
Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Niezwykła historia „najważniejszego basu w historii”

6 godzin temu

CGM
Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utw ...

Fred Durst przerywa występ

6 godzin temu

CGM
Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znac ...

Członkowie The Police wnieśli pozew domagając się „znaczących odszkodowań” za utracone tantiemy

6 godzin temu

CGM
Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroc ...

Tragiczny wypadek w Atlancie

7 godzin temu