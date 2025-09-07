Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show

Podczas rozmowy z Billboardem, Cardi B zdradziła, że kilka lat temu odrzuciła propozycję występu podczas legendarnego Super Bowl Halftime Show.

– Nie pamiętam, czy to było w 2018 czy w 2019 roku, ale odmówiłam. I cieszę się z tej decyzji. Myślę, że w przyszłości będę miała jeszcze więcej hitów i doświadczenia. A kiedy już to zrobię, zjem tę scenę – podkreśliła raperka.

Konflikty w świecie kobiecego rapu

Autorka hitu „WAP” odniosła się także do relacji między raperkami w branży muzycznej. Jej zdaniem, kobiety w hip-hopie często rywalizują ze sobą w sposób toksyczny.

– Te dziewczyny bywają zawistne. Chcą cię sprawdzić, przetestować twoją siłę. Wiele z nich wchodzi do gry, myśląc, że mogą cię wyzwać – powiedziała.

Cardi B przyznała też, że kilkukrotnie czuła się zdradzona przez koleżanki z branży.

– Doradzałam wielu dziewczynom, wspierałam je, gdy były hejtowane. Ale część z nich odwróciła się przeciwko mnie, mówiła o mnie źle albo próbowała mi zaszkodzić – dodała.

Cardi B o swojej pozycji w rapie

W rozmowie z Zane Lowe w Apple Music, Cardi porównała swoją karierę do hierarchii w szkole.

– Niektóre raperki są jakby w drugiej klasie, a ja jestem seniorem. Myślą, że są na moim poziomie, ale jeszcze tam nie dotarły – stwierdziła.