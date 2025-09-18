Szukaj
Calvin Harris oskarża doradcę finansowego o kradzież 22,5 miliona dolarów

“Systematyczne wykorzystywanie” Harrisa

foto: mat. pras.

Calvin Harris złożył pozew arbitrażowy, w którym oskarża swojego byłego doradcę finansowego, Thomasa St. Johna, o kradzież ponad 22,5 mln dolarów. Zdaniem DJ-a i producenta, pieniądze zostały wykorzystane do finansowania kontrowersyjnego projektu nieruchomości o nazwie “CMNTY Culture Campus” w Hollywood.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, St. John miał współpracować ze wspólnikami, by „systematycznie wykorzystywać” Harrisa, który współpracował z doradcą w latach 2012–2025. Projekt “CMNTY Culture Campus” miał obejmować studia nagraniowe, przestrzeń biurową i strefy dla artystów o łącznej powierzchni 460 tys. stóp kwadratowych.

Harris twierdzi, że został wprowadzony w błąd i nie uzyskał pełnych informacji o inwestycji. Według dokumentów, doradca utworzył spółkę Lewis LLC, za pośrednictwem której Harris zainwestował 22,5 mln dolarów.

Zmiana planów i brak zwrotu inwestycji

Kwota miała zostać podzielona na 10 mln dolarów w formie pożyczki i 12,5 mln dolarów jako inwestycję kapitałową w Hollywood LLC. Po transakcji 11,7 mln dolarów miało trafić do innej spółki kontrolowanej przez St. Johna.

Prawnicy Harrisa podkreślają, że artysta nie odzyskał ani centa zainwestowanych pieniędzy, a projekt nie wszedł nawet w fazę budowy. Co więcej, w 2024 roku cel inwestycji miał zostać zmieniony na budownictwo mieszkaniowe, o czym Harris nie został poinformowany na czas.

Reakcja doradcy finansowego

Adwokat St. Johna, Sasha Frid, odrzucił zarzuty, twierdząc, że Harris był jednym z kilku inwestorów i aktywnie uczestniczył w projekcie:

„To żaden sekret, że przez wysokie stopy procentowe i inne czynniki rynkowe projekty nieruchomości realizowane są wolniej. Ale inwestycja jest jak najbardziej realna i spodziewamy się, że osiągnie wartość ponad 900 mln dolarów.”

 

