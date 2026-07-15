Była żona Eminema Kim Scott trafiła do szpitala. Ratownicy wynieśli ją z domu na noszach

fot. mat. pras.
Kim Scott, była żona Eminema, została przewieziona do szpitala po interwencji służb ratunkowych w jej domu w stanie Michigan. Kobieta miała zostać zabrana przez ratowników medycznych na noszach po zgłoszeniu nagłego zdarzenia zdrowotnego. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania z akcji.
Kim Scott zabrana przez pogotowie z domu w Michigan
Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w miejscowości Chesterfield. Według raportu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego wezwanie wpłynęło około godziny 20:00.
Zgłoszenie dotyczyło osoby, która miała być nieprzytomna lub znajdować się w stanie omdlenia. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji z Chesterfield.
Zdjęcia oraz nagranie pokazują, jak Kim Scott jest wywożona z domu na noszach i umieszczana w ambulansie.
Była żona Eminema trafiła pod opiekę lekarzy
Z dokumentów służb wynika, że interwencję zakwalifikowano jako zdarzenie związane z krwawieniem lub obrażeniami. Po udzieleniu pierwszej pomocy Kim Scott została przetransportowana do szpitala McLaren Macomb, gdzie miała otrzymać dalszą opiekę medyczną.
Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących jej dokładnego stanu zdrowia ani przyczyny hospitalizacji.
Policja w Chesterfield potwierdziła jedynie, że funkcjonariusze uczestniczyli w interwencji w domu Kim Scott.
Kim Scott miała ostatnio problemy prawne
Najnowsze zdarzenie pojawiło się po serii trudnych sytuacji w życiu byłej żony Eminema. W maju Kim Scott została zatrzymana pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu po kolizji w Chesterfield.
Według wcześniejszych informacji kobieta miała uderzyć w zaparkowany pojazd. Sprawa trafiła do sądu, a w czerwcu pojawiły się tymczasowe nakazy doprowadzenia związane z niestawieniem się na rozprawach. Ostatecznie nakazy zostały później anulowane.
Kim Scott i Eminem byli małżeństwem dwa razy
Kim Scott jest znana przede wszystkim jako była żona Eminema, jednej z największych gwiazd światowego hip-hopu. Para poznała się jeszcze w młodości i przez wiele lat pozostawała jednym z najbardziej komentowanych związków w świecie muzyki.
Eminem i Kim Scott pobrali się dwukrotnie. Pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem, jednak para ponownie stanęła na ślubnym kobiercu kilka lat później. Drugie małżeństwo również nie przetrwało i zakończyło się rozstaniem.
Ich burzliwa relacja wielokrotnie pojawiała się w twórczości Eminema, a Kim Scott stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z życiem prywatnym rapera.