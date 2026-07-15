Była żona Eminema Kim Scott trafiła do szpitala. Ratownicy wynieśli ją z domu na noszach

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Kim Scott, była żona Eminema, została przewieziona do szpitala po interwencji służb ratunkowych w jej domu w stanie Michigan. Kobieta miała zostać zabrana przez ratowników medycznych na noszach po zgłoszeniu nagłego zdarzenia zdrowotnego. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania z akcji.

Kim Scott zabrana przez pogotowie z domu w Michigan

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w miejscowości Chesterfield. Według raportu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego wezwanie wpłynęło około godziny 20:00.

Zgłoszenie dotyczyło osoby, która miała być nieprzytomna lub znajdować się w stanie omdlenia. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji z Chesterfield.

Zdjęcia oraz nagranie pokazują, jak Kim Scott jest wywożona z domu na noszach i umieszczana w ambulansie.