CGM

Brutalna wojna w klatce na PRIME MMA 16. Popek kontra Jacek Murański zakończone krwawym finałem

Starcie, na które czekały freak fighty

2026.04.26

opublikował:

Popek Gromda Insta

fot. Instagram.com / @popek_oficjalnie

Podczas gali PRIME MMA 16 doszło do jednej z najbardziej wyczekiwanych i jednocześnie najbardziej brutalnych walk wieczoru. W klatce spotkali się Jacek Murański oraz Paweł „Popek” Mikołajuw. Pojedynek od początku budził ogromne emocje, głównie ze względu na wieloletni konflikt między zawodnikami, który narodził się jeszcze przy okazji wspólnej pracy na planie filmowym.

Dla „Popka” była to także ważna sportowa chwila – powrót do MMA po ponad trzyletniej przerwie.

Paweł Mikołajuw wraca do klatki i od razu zaczyna się wojna

Od pierwszych sekund walki tempo było bardzo wysokie. Jacek Murański ruszył agresywnie, próbując narzucić presję, jednak szybko nadział się na mocny cios rywala i to on jako pierwszy został liczony.

Mimo rozcięcia na czole „Popek” nie zwalniał tempa i konsekwentnie szukał okazji do kontrataków. Obaj zawodnicy zadawali mocne ciosy, a walka szybko przerodziła się w klasyczną „bijatykę bez kalkulacji”.

Brutalna wymiana ciosów i kolejne liczenia

W kolejnych minutach pojedynek był pełen zwrotów akcji. Raz przewagę zyskiwał Murański, doprowadzając do liczenia „Popka”, by chwilę później sam znaleźć się w trudnej sytuacji po mocnej kontrze rywala.

Tempo walki było bardzo wysokie, a sędzia kilkukrotnie musiał interweniować, licząc zawodników po ciężkich wymianach. Publiczność była świadkiem starcia, które bardziej przypominało uliczną wojnę niż klasyczny pojedynek sportowy.

Druga runda i brutalne zakończenie walki

W drugiej odsłonie starcia inicjatywę przejął „Popek”. Wyraźnie wyczuł moment i zaczął wywierać coraz większą presję na przeciwniku. Seria mocnych ciosów sprawiła, że Murański był liczony raz za razem.

Ostatecznie sędzia zdecydował o przerwaniu pojedynku, uznając przewagę „Popka” i jego skuteczne ataki za wystarczające do zakończenia walki.

Emocje po walce i sportowy szacunek

Po ogłoszeniu wyniku zwycięzca nie ukrywał emocji i odniósł się do swojego rywala z dużym respektem.

Podkreślił, że była to dla niego ważna walka i podziękował za możliwość powrotu do klatki, jednocześnie doceniając twardość i wytrzymałość przeciwnika.

 

