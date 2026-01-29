CGM

Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets of Minneapolis”

"Napisałem tę piosenkę w odpowiedzi na terror państwowy"

2026.01.29

opublikował:

Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets of Minneapolis”

Bruce Springsteen opublikował nową piosenkę protestacyjną przeciwko amerykańskiej agencji ICE, dedykowaną mieszkańcom Minneapolis w stanie Minnesota. Utwór powstał w odpowiedzi na śmiertelne strzelaniny z udziałem agentów federalnych, w których zginęli Alex Pretti i Renée Good.

Piosenka powstała w kilka dni po tragedii

Springsteen nagrał utwór „Streets of Minneapolis” w reakcji na wydarzenia w Minneapolis. Artysta napisał:

„Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem wczoraj i wydaję ją dziś, w odpowiedzi na terror państwowy, który spadł na miasto. Dedykowana jest mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Pretti i Renée Good. Bądźcie wolni – Bruce Springsteen.”

Tekst utworu krytykuje działania ICE i administrację Trumpa

W piosence 76-letni muzyk pyta o sens misji ICE i nazywa ją „prywatną armią Króla Trumpa z DHS (Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego)”. W refrenie śpiewa:

„O, Minneapolis, słyszę twój głos / Śpiewający przez krwawą mgłę / Staniemy w obronie tej ziemi / I cudzoziemców wśród nas… / Tutaj w naszym domu zabijali i plądrowali / Zimą ’26 / Pamiętamy imiona tych, którzy zginęli / Na ulicach Minneapolis.”

Springsteen odnosi się również do słów hymnu USA, The Star-Spangled Banner, opisując obywateli walczących o sprawiedliwość w obliczu przemocy i represji.

Okładka i przekaz wizualny

Okładka singla przedstawia czarno-białe zdjęcie osób trzymających transparenty z napisem „ICE OUT”, co podkreśla anty-spekulacyjny i protestacyjny charakter utworu.

Reakcje i kontekst polityczny

Alex Pretti to drugi obywatel USA, który zginął w trakcie działań ICE w Minnesocie. 7 stycznia Renée Good została zastrzelona przez agenta, gdy znajdowała się w samochodzie. Władze Trumpa i organy ścigania tłumaczyły incydenty koniecznością obrony własnej.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey i gubernator Tim Walz wezwali prezydenta USA do zakończenia działań ICE w mieście. Trump nie skomentował jeszcze wydania „Streets of Minneapolis”.

Bruce Springsteen a tematy społeczne

Springsteen od dawna porusza w muzyce kwestie społeczne i polityczne. W 1984 roku w albumie Born in the U.S.A. krytykował deziluzję Amerykanów, a w 1993 roku nagrał „Streets of Philadelphia” do filmu Philadelphia z Tomem Hanksem, zwracając uwagę na epidemię HIV/AIDS.

„Streets of Minneapolis” kontynuuje jego tradycję muzycznego komentowania ważnych problemów społecznych w USA.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Bruce Springsteen (@springsteen)

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów
NEWS

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026
NEWS

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Polecane

CGM
A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian w mieście

24 minuty temu

CGM
Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat”

Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsc ...

Od lat jednym z kluczowych obszarów działalności Tribbsa jest Eurowizja

35 minut temu

CGM
Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

„2027 na pewno będzie dla mnie końcem. Tak mówią”

40 minut temu

CGM
Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

"Nie wiem, co innego oznacza harmonia, jeśli nie dawanie”

1 godzinę temu

CGM
Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

„K-popowe gwiazdy też są ludźmi”

2 godziny temu

CGM
Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżonych cenach

Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżony ...

Ariana Grande walczy ze spekulantami biletowymi

2 godziny temu