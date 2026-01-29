Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets of Minneapolis”

Bruce Springsteen opublikował nową piosenkę protestacyjną przeciwko amerykańskiej agencji ICE, dedykowaną mieszkańcom Minneapolis w stanie Minnesota. Utwór powstał w odpowiedzi na śmiertelne strzelaniny z udziałem agentów federalnych, w których zginęli Alex Pretti i Renée Good.

Piosenka powstała w kilka dni po tragedii

Springsteen nagrał utwór „Streets of Minneapolis” w reakcji na wydarzenia w Minneapolis. Artysta napisał:

„Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem wczoraj i wydaję ją dziś, w odpowiedzi na terror państwowy, który spadł na miasto. Dedykowana jest mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Pretti i Renée Good. Bądźcie wolni – Bruce Springsteen.”

Tekst utworu krytykuje działania ICE i administrację Trumpa

W piosence 76-letni muzyk pyta o sens misji ICE i nazywa ją „prywatną armią Króla Trumpa z DHS (Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego)”. W refrenie śpiewa:

„O, Minneapolis, słyszę twój głos / Śpiewający przez krwawą mgłę / Staniemy w obronie tej ziemi / I cudzoziemców wśród nas… / Tutaj w naszym domu zabijali i plądrowali / Zimą ’26 / Pamiętamy imiona tych, którzy zginęli / Na ulicach Minneapolis.”

Springsteen odnosi się również do słów hymnu USA, The Star-Spangled Banner, opisując obywateli walczących o sprawiedliwość w obliczu przemocy i represji.

Okładka i przekaz wizualny

Okładka singla przedstawia czarno-białe zdjęcie osób trzymających transparenty z napisem „ICE OUT”, co podkreśla anty-spekulacyjny i protestacyjny charakter utworu.

Reakcje i kontekst polityczny

Alex Pretti to drugi obywatel USA, który zginął w trakcie działań ICE w Minnesocie. 7 stycznia Renée Good została zastrzelona przez agenta, gdy znajdowała się w samochodzie. Władze Trumpa i organy ścigania tłumaczyły incydenty koniecznością obrony własnej.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey i gubernator Tim Walz wezwali prezydenta USA do zakończenia działań ICE w mieście. Trump nie skomentował jeszcze wydania „Streets of Minneapolis”.

Bruce Springsteen a tematy społeczne

Springsteen od dawna porusza w muzyce kwestie społeczne i polityczne. W 1984 roku w albumie Born in the U.S.A. krytykował deziluzję Amerykanów, a w 1993 roku nagrał „Streets of Philadelphia” do filmu Philadelphia z Tomem Hanksem, zwracając uwagę na epidemię HIV/AIDS.

„Streets of Minneapolis” kontynuuje jego tradycję muzycznego komentowania ważnych problemów społecznych w USA.