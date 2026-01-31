Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa reaguje

fot. mat. pras.

Bruce Springsteen wywołał kolejną burzę w Stanach Zjednoczonych dzięki utworowi „Streets Of Minneapolis”, który skrytykował działania ICE (US Immigration and Customs Enforcement). Singiel powstał w reakcji na śmierć Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali zastrzeleni przez funkcjonariuszy ICE w Minneapolis w ostatnich tygodniach.

„Streets Of Minneapolis” – hołd i protest

Springsteen napisał utwór w ciągu weekendu, nagrał go w poniedziałek (26 stycznia), a premiera odbyła się dwa dni później. W tekście piosenki pojawiają się słowa:

„We’ll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis”

oraz bezpośrednia krytyka Donalda Trumpa:

„King Trump’s private army from the DHS / Guns belted to their coats / Two dead left to die on snow-filled streets / Alex Pretti and Renee Good.”

Artysta dedykował utwór mieszkańcom Minneapolis, niewinnym imigrantom oraz pamięci ofiar.

Reakcja administracji Trumpa

Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, określiła piosenkę jako „nieistotną” i zarzuciła medialne przedstawianie wydarzeń w sposób „nieprawdziwy”. W oświadczeniu dla The Hollywood Reporter stwierdziła:

„Administracja Trumpa skupia się na współpracy z lokalnymi władzami w celu usuwania nielegalnych przestępców, a nie na przypadkowych piosenkach z nieprawdziwymi opiniami.”

To nie pierwszy raz, gdy Springsteen otwarcie krytykuje Trumpa i działania ICE. Wcześniej w styczniu w New Jersey wzywał federalnych funkcjonariuszy do opuszczenia Minneapolis i potępiał ich metody porównując je do Gestapo.

Poparcie innych artystów i polityków

W obronie Springsteena i ofiar wystąpili również inni muzycy, w tym Billie Eilish, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, Joe Keery, Dave Matthews czy Billy Bragg, który wydał utwór „City Of Heroes” poświęcony odwadze mieszkańców Minneapolis.

Politycy lokalni, tacy jak burmistrz Minneapolis Jacob Frey i gubernator Minnesoty Tim Walz, wezwali ICE do wycofania się z miasta, podczas gdy Trump i jego zwolennicy bronili działań agencji jako „działanie w obronie własnej”.