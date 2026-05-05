CGM

Britney Spears przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Zapadł wyrok

Artystka nie stawiła się osobiście na rozprawie

2026.05.05

opublikował:

Britney Spears

fot. kadr z wideo

W sprawie Britney Spears zapadło rozstrzygnięcie po głośnym incydencie drogowym z jej udziałem. Piosenkarka przyznała się do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, co pozwoliło na złagodzenie kary w ramach ugody sądowej.

Zatrzymanie i okoliczności zdarzenia

Do zdarzenia doszło na początku marca w Westlake Village, gdzie policja została wezwana w związku z podejrzanym sposobem jazdy pojazdu. Auto miało poruszać się niebezpiecznie, zjeżdżając między pasami ruchu.

Po zatrzymaniu Britney Spears została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano próbki do badań. Następnie trafiła do aresztu, z którego została zwolniona następnego dnia.

Ugoda i przyznanie się do winy

Artystka nie stawiła się osobiście na rozprawie – reprezentował ją adwokat, który przyznał się do winy w jej imieniu. Prokuratura postawiła jej zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, jednak sprawa została zakończona w ramach ugody.

Spears skorzystała z tzw. „wet reckless” – rozwiązania prawnego umożliwiającego przyznanie się do lekkomyślnej jazdy pod wpływem, przy spełnieniu określonych warunków, takich jak brak ofiar, niskie stężenie alkoholu czy wcześniejsza niekaralność.

Wyrok sądu

Sąd zdecydował o zastosowaniu łagodniejszego wymiaru kary. Britney Spears została skazana na 12 miesięcy w zawieszeniu oraz zobowiązana do spełnienia dodatkowych warunków.

Wśród nich znalazły się m.in.:

  • grzywna finansowa
  • obowiązkowy trzymiesięczny program dla kierowców pod wpływem alkoholu
  • możliwość kontroli pojazdu podczas zatrzymań
  • regularne wizyty u specjalistów zdrowia psychicznego

Obowiązkowa terapia i nadzór

Jednym z kluczowych elementów wyroku są obowiązkowe wizyty u specjalistów. Artystka będzie musiała uczęszczać na cotygodniowe spotkania z psychologiem oraz dwie wizyty miesięcznie u psychiatry.

Sąd uznał, że taki nadzór ma wspierać proces zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Sokół-Flintesencja-2021-@piotr_tarasewicz-@cgm.pl-5
NEWS

„Rysio, taxi driver” – rapował Sokół w klutowym kawałku WWO. Tym taksówkarzem był ojciec warszawskiego rapera

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy przekaz rapera

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła

Bajorson 3
NEWS

Wydawca „Bailando” do Dawida Obserwatora: „Bajorson, nie wiem czemu, dał ci dziesięć procent, mimo, ze ja nie byłem przychylny tej decyzji”

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne – policja wyjaśnia sprawę

Shakira Brasil 2026 IG
NEWS

Shakira przeszła do historii. Dwa miliony fanów na koncercie w Rio de Janeiro

NEWS

Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z programu zrezygnował Piotr Kędzierski

Polecane

CGM
the-pussycat-dolls-forever-tour-2026

Pussycat Dolls odwołują trasę w USA – powodem ma być słaba sprze ...

Grupa wystąpi w tym roku w Polsce

7 godzin temu

CGM
M.I.A.

M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła si ...

"Nie sądziłam, że zostanę scancelowana, za to, że jestem wyborcą Partii Republikańskiej"

7 godzin temu

CGM
fot. Lucyna Lewandowska

Pol’and’Rock Festival 2026 z nowymi gwiazdami – Jurek Owsiak ogł ...

Legenda brytyjskiej sceny elektronicznej na Pol’and’Rock Festival

7 godzin temu

CGM
Kalwi i remi

Kalwi i Remi są warci grube miliony. Wyceniono ich katalog muzyczny

Kalwi i Remi nie ukrywają, że sukces ich największego hitu przełożył się na stabilność finansową

7 godzin temu

CGM
Mata Polo G

Znana aktorka dzięki Macie dowiedziała się, że ma spektrum autyzmu

Diagnoza, która zmieniła podejście do siebie

7 godzin temu

CGM
Sokół-Flintesencja-2021-@piotr_tarasewicz-@cgm.pl-5

„Rysio, taxi driver” – rapował Sokół w klutowym kawa ...

Bohater nawijki Sokoła był ojcem jednego z warszawskich raperów

7 godzin temu