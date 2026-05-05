Britney Spears przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Zapadł wyrok

fot. kadr z wideo

W sprawie Britney Spears zapadło rozstrzygnięcie po głośnym incydencie drogowym z jej udziałem. Piosenkarka przyznała się do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, co pozwoliło na złagodzenie kary w ramach ugody sądowej.

Zatrzymanie i okoliczności zdarzenia

Do zdarzenia doszło na początku marca w Westlake Village, gdzie policja została wezwana w związku z podejrzanym sposobem jazdy pojazdu. Auto miało poruszać się niebezpiecznie, zjeżdżając między pasami ruchu.

Po zatrzymaniu Britney Spears została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano próbki do badań. Następnie trafiła do aresztu, z którego została zwolniona następnego dnia.

Ugoda i przyznanie się do winy

Artystka nie stawiła się osobiście na rozprawie – reprezentował ją adwokat, który przyznał się do winy w jej imieniu. Prokuratura postawiła jej zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, jednak sprawa została zakończona w ramach ugody.

Spears skorzystała z tzw. „wet reckless” – rozwiązania prawnego umożliwiającego przyznanie się do lekkomyślnej jazdy pod wpływem, przy spełnieniu określonych warunków, takich jak brak ofiar, niskie stężenie alkoholu czy wcześniejsza niekaralność.

Wyrok sądu

Sąd zdecydował o zastosowaniu łagodniejszego wymiaru kary. Britney Spears została skazana na 12 miesięcy w zawieszeniu oraz zobowiązana do spełnienia dodatkowych warunków.

Wśród nich znalazły się m.in.:

grzywna finansowa

obowiązkowy trzymiesięczny program dla kierowców pod wpływem alkoholu

możliwość kontroli pojazdu podczas zatrzymań

regularne wizyty u specjalistów zdrowia psychicznego

Obowiązkowa terapia i nadzór

Jednym z kluczowych elementów wyroku są obowiązkowe wizyty u specjalistów. Artystka będzie musiała uczęszczać na cotygodniowe spotkania z psychologiem oraz dwie wizyty miesięcznie u psychiatry.

Sąd uznał, że taki nadzór ma wspierać proces zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.