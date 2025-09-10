Bonus RPK: „Jesteście żałośni, tacy bezduszni, zawistni, zazdrośni”

fot. mat. pras.

– Za dużo kontrowersji? To przecież w naszym stylu! O północy wjeżdża nasz wspólny numer, w którym ciśniemy z hejterami! I jeżeli j***cie ich tak samo jak my, to na pewno Wam się spodoba – napisał w południe na Instagramie Bonus RPK, zachęcając fanów do sprawdzenia jego wspólnego kawałka z Oliwką Brazil. Kawałek „XD” będący nieoczywistym połączeniem stylów i osobowości jest już dostępny.

„Nie wydałam tracka od roku, a jestem top”

Zgodnie z zapowiedzią w „XD” artyści nie szczędzą mocnych słów pod adresem hejterów. „Jesteście żałośni, tacy bezduszni, zawistni, zazdrośni” – wylicza Bonus, deklarując, że kompletnie nie przejmuje się agresywnymi i nienawistnymi wypowiedziami pod jego adresem.

„Nie wydałam tracka od roku, a jestem top, nadal chilluję se na kwadracie, a j***y hajs wpada” – nawija Oliwka, podkreślając, że ma „wy***e” na hejt i hejterów.