Blueface i 6ix9ine zakopują topór wojenny po burzliwym konflikcie

W 2021 roku Blueface i Tekashi 6ix9ine byli w centrum głośnego sporu. Wszystko wskazuje na to, że dziś zapanował midzy nimi pokój. Obaj raperzy doskonale radzą sobie w internecie i zbudowali swoje kariery częściowo dzięki internetowym kontrowersjom. Choć mieli wiele konfliktów, wciąż przyciągają uwagę mediów i fanów.

Beef z 2021 roku

Wspomniany konflikt w 2021 roku w ostatecznym rozrachunku był dość błahy. Dziś trudno przypomnieć sobie, o co konkretnie poszło – prawdopodobnie o nic istotnego. Obaj artyści są obecnie wolni i chcą skupić się na swojej przyszłości.

Kontakt i rozmowa przez livestream

Podczas niedawnego livestreamu z Adinem Rossem, 6ix9ine powiedział Wackowi 100, że chce nawiązać kontakt z Bluefacem i stworzyć wspólny content. W poniedziałek Blueface brał udział w livestreamie z N3on, który postanowił zadzwonić do 6ix9ine. Wkrótce obaj artyści rozmawiali ze sobą telefonicznie – i od razu okazywali sobie uprzejmość.

Plany na przyszłość i potencjalna walka bokserska

Rozmowa przerodziła się w planowanie potencjalnej walki bokserskiej między nimi. Jest jednak jeden problem: Blueface jest znacznie większy od 6ix9ine i prawdopodobnie miałby przewagę w ringu.

