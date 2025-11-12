CGM

Blueface i 6ix9ine zakopują topór wojenny po burzliwym konflikcie

Kontakt i rozmowa przez livestream

2025.11.12

opublikował:

Blueface i 6ix9ine zakopują topór wojenny po burzliwym konflikcie

fot. mat. pras.

W 2021 roku Blueface i Tekashi 6ix9ine byli w centrum głośnego sporu.  Wszystko wskazuje na to, że dziś zapanował midzy nimi pokój. Obaj raperzy doskonale radzą sobie w internecie i zbudowali swoje kariery częściowo dzięki internetowym kontrowersjom. Choć mieli wiele konfliktów, wciąż przyciągają uwagę mediów i fanów.

Beef z 2021 roku

Wspomniany konflikt w 2021 roku w ostatecznym rozrachunku był dość błahy. Dziś trudno przypomnieć sobie, o co konkretnie poszło – prawdopodobnie o nic istotnego. Obaj artyści są obecnie wolni i chcą skupić się na swojej przyszłości.

Kontakt i rozmowa przez livestream

Podczas niedawnego livestreamu z Adinem Rossem, 6ix9ine powiedział Wackowi 100, że chce nawiązać kontakt z Bluefacem i stworzyć wspólny content. W poniedziałek Blueface brał udział w livestreamie z N3on, który postanowił zadzwonić do 6ix9ine. Wkrótce obaj artyści rozmawiali ze sobą telefonicznie – i od razu okazywali sobie uprzejmość.

Plany na przyszłość i potencjalna walka bokserska

Rozmowa przerodziła się w planowanie potencjalnej walki bokserskiej między nimi. Jest jednak jeden problem: Blueface jest znacznie większy od 6ix9ine i prawdopodobnie miałby przewagę w ringu.

Blueface, 6ix9ine, Tekashi 6ix9ine, beef, konflikt, zakopanie toporu wojennego, livestream, Adin Ross, N3on, Wack 100, boks, internetowe kontrowersje, raperzy, współpraca.

Tagi


Popularne newsy

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST
NEWS

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka
NEWS

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 
NEWS

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”
NEWS

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”

Polecane

CGM
Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy ...

Cassie miała zarazić mężczyznę chorobą weneryczną

2 godziny temu

CGM
Ja Rule wyjśnił dlaczego jest „lepszym raperem” od 50 Centa

Ja Rule wyjśnił dlaczego jest „lepszym raperem” od 50 Centa

"Mam zupełnie inne podejście do beefów niż większość ludzi"

2 godziny temu

CGM
Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę Eurowizji. To gwiazda programu „Love Island”

Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę Eurowizji. To gwiazda programu &#8222 ...

Cypr jako pierwszy kraj w Europie odkrył swoje karty przed przyszłoroczną Eurowizją

2 godziny temu

CGM
Nie żyje pierwsza dama polskiego jazzu. Carmen Moreno zmarła w wieku 99 lat

Nie żyje pierwsza dama polskiego jazzu. Carmen Moreno zmarła w wieku 9 ...

Była jedną z pierwszych kobiet, które w powojennej Polsce wprowadzały jazz na estradę

2 godziny temu

CGM
Charli XCX i John Cale z The Velvet Underground łączą siły w „eleganckim i brutalnym” singlu „House”

Charli XCX i John Cale z The Velvet Underground łączą siły w „eleganck ...

Utwór powstał na potrzeby filmowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz”

3 godziny temu

CGM
Diddy miał naruszyć zasady zakładu karnego w pierwszych dniach pobytu w więzieniu

Diddy miał naruszyć zasady zakładu karnego w pierwszych dniach pobytu ...

Więzienni funkcjonariusze rekomendowali Diddy’emu utratę 90 dni przywilejów telefonicznych

4 godziny temu