Blu opowiada o powracających uczuciach w singlu „Mówi mi tak”

Nowy singiel wokalistki, którą mogliście usłyszeć m.in. na płycie Bedoesa i Lanka.

2025.09.27

fot. mat. pras.

Blu wraca z nowym utworem, który idealnie wpisuje się w klimat końcówki lata. „Mów mi tak” to lekki, letni numer o chwilach zauroczenia i powracających emocjach, które tak jak wiosna czy lato odradzają się po czasie, i niosą ze sobą nadzieję oraz ciepło.

„Mów mi tak” to jeszcze letni, lekki numer, który można porównać do lekkości, jaką czujemy na początku zauroczenia. Wówczas słowa mają największą wartość i magię. Utwór opowiada też o powracającym uczuciu, które może odżyć po dłuższym czasie – dokładnie tak jak budzący się do życia świat, gdy nadchodzi wiosna lub lato. Czasem też nie chcemy poznać prawdy idącej za daną relacją, więc jedyne o co prosimy to… aby ktoś po prostu nie przestawał do nas mówić – komentuje Blu.

Emocjonalny przekaz i subtelna, nowoczesna produkcja

„Mówi mi tak” łączy emocjonalny przekaz z subtelną, nowoczesną produkcją, dzięki czemu może stać się nie tylko piosenką na playlistę końcówki lata, ale też uniwersalnym komentarzem do relacji i uczuć, które powracają niespodziewanie.

Blu to artystka, której głos łączy kojącą delikatność, ale i niebywałą moc i pewność siebie. Znać ją możecie z gościnnych występów na albumie „Rewolucja Romantyczna” Bedoesa i Lanka, gdzie zaśpiewała w utworze tytułowym „Rewolucja Romantyczna” oraz „Bukiet Białych Róż”. W 2022 roku wydała debiutancką płytę „222”, a następnie dołączyła do wytwórni Warner Music Poland, w której wydała single „Jak z Bajki”, „W moim śnie”, „Deja Vu” i „Umówieni od lat”, który nawet wykorzystano w filmie.

