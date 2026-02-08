CGM

Blanka wystąpiła na studniówce w technikum. „Nigdy nie byłam na studniówce, ponieważ uczyłam się w Stanach”

fot. Dagmara Szewczuk / @dagsoon

Blanka, znana z przebojów takich jak „Solo”, po raz pierwszy pojawiła się na studniówce polskiego technikum. Gwiazda nie tylko dała krótki koncert, wykonując m.in. „Wracam” (feat. Malik Montana) oraz najnowszy utwór „Memories”, ale także aktywnie bawiła się z uczniami, oferując im niezapomniane emocje.

– „Nigdy nie byłam na studniówce, ponieważ uczyłam się w Stanach. Tam jest high school prom, ale studniówek nie ma i nie ma poloneza przede wszystkim” – przyznała Blanka w wywiadzie dla portalu Pomponik.

Za kulisami artystka zdradziła też, że tradycyjny polonez nie pozostawił najlepszych wspomnień:

„Ja odpadłam przy polonezie, w takim tanecznym show, także to mi się źle kojarzy” – mówiła w Radio Zet.

Stylizacja, która przyciągała wzrok

Blanka postawiła na odważny look. Miała na sobie czarno-biały stanik z krzyżowym wiązaniem, na który nasunęła top z nadrukiem. Do tego dobrała luźne, ciemne spodnie z paskiem na biodrach, przełamane wściekle różowymi sneakersami. Całość uzupełniały błyskotki na zębach, które dodały jej drapieżnego, nonszalanckiego charakteru.

