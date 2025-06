BET Awards 2025 rozdane. Kendrick Lamar i SZA największymi triumfatorami

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

BET Awards – nagrody przyznawane od 2001 roku przez amerykańską telewizję BET (Black Entertainment Television). To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w USA, podczas którego wyróżniani są artyści afroamerykańscy: muzycy, aktorzy, sportowcy i inni twórcy, którzy zasłużyli się w ostatnim roku. Oprócz wręczania nagród, ceremonia obfituje w występy czołowych gwiazd muzyki R&B, hip-hop, soul i gospel.

Miejsce wydarzenia zmieniało się na przestrzeni lat – pierwsza gala odbyła się w 2001 roku w Las Vegas, później w Hollywood i Los Angeles.

Tegoroczna edycja BET Awards 2025 miała miejsce 9 czerwca w Peacock Theater w Los Angeles.

Najważniejsze momenty BET Awards 2025:

Największym zwycięzcą tegorocznej gali został Kendrick Lamar, który zdobył aż pięć nagród z dziesięciu nominacji, w tym za Album Roku, Najlepszego Artystę Hip-Hopowego, Wideo Roku oraz Najlepszą Kolaborację z SZA za utwór „Luther”.

SZA, jedna z najbardziej uznanych wokalistek R&B, również odniosła duży sukces – zdobyła tytuł Najlepszej Artystki R&B/Pop oraz współdzieliła z Kendrickiem zwycięstwo w kategorii Najlepsza Kolaboracja.

Poniżej znajdziesz pełną listę zwycięzców BET Awards 2025.

Album Roku

🏆 GNX – Kendrick Lamar

Najlepsza Artystka R&B/Pop

🏆 SZA

Najlepszy Artysta R&B/Pop

🏆 Chris Brown

Najlepszy Zespół

🏆 Future & Metro Boomin

Najlepsza Kolaboracja

🏆 “Luther” – Kendrick Lamar & SZA

Najlepsza Artystka Hip-Hop

🏆 Doechii

Najlepszy Artysta Hip-Hop

🏆 Kendrick Lamar

Wideo Roku

🏆 “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Reżyser Wideo Roku

🏆 Dave Free & Kendrick Lamar

Najlepszy Nowy Artysta

🏆 Leon Thomas

Gospel/Inspirująca Piosenka Roku

🏆 “Rain Down on Me” – GloRilla feat. Kirk Franklin, Maverick City Music

Wybór Widzów

🏆 “Residuals” – Chris Brown

Najlepszy Międzynarodowy Artysta

🏆 Tyla (Republika Południowej Afryki)

Najlepszy Nowy Międzynarodowy Artysta

🏆 Shallipopi (Nigeria)

BET Her Award

🏆 “Heart of a Woman” – Summer Walker

Najlepszy Film

🏆 Luther: Never Too Much

Najlepszy Aktor

🏆 Denzel Washington

Najlepsza Aktorka

🏆 Cynthia Erivo

Young Stars Award

🏆 Blue Ivy Carter

Sportswoman of the Year

🏆 Angel Reese

Sportsman of the Year

🏆 Jalen Hurts