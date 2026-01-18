CGM

Basia Giewont ostro krytykuje TVP po preselekcjach do Eurowizji 2026. „Jestem zażenowana”

„Jak sportowcy czekają na Olimpiadę, tak my czekaliśmy na te preselekcje"

2026.01.18

opublikował:

Basia Giewont ostro krytykuje TVP po preselekcjach do Eurowizji 2026. „Jestem zażenowana”

Finalistka polskich preselekcji do Eurowizji 2026, Basia Giewont, nie kryje rozczarowania decyzjami TVP dotyczącymi organizacji eliminacji. Jej utwór „Zimna woda” znalazł się w gronie ośmiu finalistów, jednak tym razem występy nie zostaną pokazane na żywo.

„Jestem zażenowana. To nie jest w porządku”

Giewont wprost przyznała, że brak występów na żywo oraz brak oficjalnej konferencji prasowej to poważne utrudnienia dla artystów:

„Jestem zażenowana. Uważam, że to jest nie w porządku i to nie będzie do końca transparentne. Jest mi bardzo przykro, bo to jest nasza siła w wykonaniach na żywo. Robimy to zawsze z klasą, na poziomie i „fest”, jak to się mówi po góralsku.”

Artystka podkreśliła, że nagrane wcześniej występy odbierają konkursowi autentyczność i możliwość bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Eurowizja mimo wszystko

Mimo krytyki, Basia Giewont zapewnia, że uczestnicy starają się przygotować jak najlepiej do nagrań zaplanowanych na 28 lutego i 1 marca, a emisja programu preselekcyjnego TVP odbędzie się 7 marca 2026 roku.

„Jak sportowcy czekają na Olimpiadę, tak my czekaliśmy na te preselekcje. I jak sportowcy biorą udział w igrzyskach, tak my chcemy wziąć udział w Eurowizji.”

Kontrowersje w tle

Brak możliwości występu na żywo i ograniczona promocja finalistów to zmiany, które budzą emocje wśród uczestników i fanów Eurowizji. Basia Giewont jest jednym z głównych głosów, który publicznie podkreśla, że takie decyzje wpływają na postrzeganie konkursu i jego transparentność.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł
NEWS

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio
NEWS

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”
NEWS

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

Peja podsumowuje 16 lat bez alkoholu. „Alkohol nie kieruje moim życiem właśnie dlatego, że nie szukam powodów do napicia się.
NEWS

Peja podsumowuje 16 lat bez alkoholu. „Alkohol nie kieruje moim życiem właśnie dlatego, że nie szukam powodów do napicia się.

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”
NEWS

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze
NEWS

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Polecane

CGM
Brian May wyjaśnia, dlaczego Queen nie wystąpi na Glastonbury. W tle troska o borsuki

Brian May wyjaśnia, dlaczego Queen nie wystąpi na Glastonbury. W tle t ...

Brian May, potwierdził, że zespół nie zagra na Glastonbury Festival w 2027 roku

1 minuta temu

CGM
Skolim padł ofiarą przestępstwa – są nowe informacje

Skolim padł ofiarą przestępstwa – są nowe informacje

Śledztwo wciąż trwa

2 minuty temu

CGM
Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się od ...

 Kiszło Boruta jako mały świadek koronny

3 godziny temu

CGM
Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został t ...

„Projekt ORION dowieziony”

3 godziny temu

CGM
Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwrócić trzy miliony funtów, lub czeka ich odsiadka

Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwróci ...

Łączna wartość sprzedanych biletów wyniosła 6,5 miliona funtów

3 godziny temu

CGM
Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się na dobre

Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się na dobre

Kilka miesięcy temu para powitała na świecie córeczkę

4 godziny temu