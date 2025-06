Bad Bunny ostrzega fanów przed swoją trasą: „Nie jestem Taylor Swift”

fot. mat. pras.

Na początku roku Bad Bunny wydał szósty studyjny album zatytułowany „DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Artysta powoli przymierza się do trasy koncertowej, która ma się rozpocząć jesienią i obejmie także Polskę.

14 lipca artysta wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety w części sektorów są jeszcze dostępne, niemniej polecamy nie czekać do ostatniej chwili.

„Nie jestem Taylor Swift. Chcę to wyjaśnić już teraz”

Debí Tirar Más Fotos World Tour będzie najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem w dotychczasowej karierze portorykańskiego artysty. Bad Bunny już teraz przestrzega jednak, by fani nie postrzegali tej trasy jako coś na kształt odpowiednika The Eras Tour Taylor Swift.

– Po pierwsze: nie jestem Taylor Swift. Chcę to wyjaśnić już teraz, żeby ludzie nie nastawiali się zbyt entuzjastycznie. To nie będzie zorganizowane na taką skalę. To wciąż trasa promująca „DeBÍ” z dodatkiem kilku starszych utworów – wyjaśnił w wywiadzie dla „Variety” artysta.