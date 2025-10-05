Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

fot. mat. pras.

Bad Bunny odniósł się w programie Saturday Night Live do fali konserwatywnej krytyki po tym, jak ogłoszono, że wystąpi podczas przyszłorocznego Super Bowl Halftime Show. Kontrowersje wzbudził fakt, że jego koncert ma być w całości w języku hiszpańskim, co wywołało negatywne reakcje wśród niektórych środowisk prawicowych w USA.

Dodatkowo jeden z członków administracji Donalda Trumpa zapowiedział, że podczas wydarzenia obecni będą agenci ICE (Immigration and Customs Enforcement), co spotęgowało napięcie wokół artysty pochodzenia latynoskiego.

Bad Bunny: „Nikt nie może wymazać naszej tożsamości”

Podczas monologu otwierającego SNL, raper zażartował, że „wszyscy są zadowoleni z tego występu – nawet Fox News”, po czym zaprezentował montaż przerobionych wypowiedzi prezenterów tej stacji, którzy mówili:

„Bad Bunny to mój ulubiony muzyk i powinien zostać następnym prezydentem.”

Artysta mówił także o dumie z bycia Latynosem i o roli swojej społeczności:

„Wszyscy Latynosi i Latynoski na całym świecie, a także tutaj, w Stanach Zjednoczonych – ludzie, którzy pracowali, by otwierać drzwi innym. Naszego sposobu bycia, naszej obecności w tym kraju nikt nigdy nie usunie ani nie wymaże.”

Kończąc przemowę, przeszedł znów na angielski i dodał z uśmiechem:

„A jeśli nie zrozumieliście, co właśnie powiedziałem – macie cztery miesiące, żeby się nauczyć.”

Jay-Z: „To, co zrobił dla Portoryko, jest inspirujące”