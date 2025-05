BABIE LATO z premierową EP-ką! Posłuchaj ścieżki dźwiękowej tego lata

Trzy artystki, pięć utworów i jeden projekt, który definiuje brzmienie tego lata. Margaret, Zalia i Sara James – tegoroczny skład festiwalowego girlsbandu BABIE LATO – prezentują dziś premierową EP-kę! To 5 utworów pełnych siostrzeństwa, tanecznego pulsu i letniego vibe’u. Wydawnictwo jest już dostępne w serwisach streamingowych i stanowi zapowiedź koncertowego show, które będzie można zobaczyć jedynie na 5 przystankach festiwalowej trasy Santander Letnie Brzmienia 2025.

Najnowsze wydawnictwo BABIEGO LATA to pięć utworów, które układają się w historię o wolności, zabawie, poczuciu siły i kobiecej wspólnocie. Słuchacze znają już singiel „Co za noc” – taneczny manifest siostrzeństwa, który do tej pory zgromadził ponad milion wyświetleń na YouTube, a także wybił się w radiowych playlistach. W ramach międzynarodowego projektu Spotify Singles trio zaprezentowało także własną, emocjonalną wersję utworu „Tattoo” z repertuaru Loreen, nagraną

w Sztokholmie.

Trzy pozostałe utwory – „Bla bla bla”, „Doby hotelowe” i „SOS” – stanowią rozwinięcie stylistyki BABIEGO LATA i są wspólnym mianownikiem współpracy Margaret, Zalii i Sary James. Materiał łączy nowoczesny pop z elementami nostalgii, oparty jest na autorskich tekstach i spójnej, świadomie budowanej estetyce. To ścieżka dźwiękowa tego lata! Utworów można już posłuchać w Spotify, Apple Music, Tidal czy YouTube.

– Od początku czułyśmy, że aby stworzyć prawdziwy girlsband potrzebujemy więcej czasu, żeby się poznać. Ta epka to zapis wspólnie spędzonego czasu, tego jak się bawimy w muzykę, jak robimy sobie „dziewczyńską nocowankę”. Głównym założeniem było przeniesienie formuły girlsbandu na różne rytmy i emocje, dlatego są tam świadome nawiązania do girlsbandów z lat 2000, jak i również eksperymenty z adaptowaniem tej formuły. Za produkcję utworów odpowiadają Kacezet, Bhav Pattani czy Jungleboi – opowiada o EP-ce liderka BABIEGO LATA 2025, czyli Margaret.

Koncertowa setlista: od Reni Jusis po Rihannę

Koncerty BABIEGO LATO będą czymś więcej niż prezentacją premierowego materiału. Setlista to również ukłon w stronę kultowych kobiecych artystek, które inspirują trio – zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Od Beyoncé i Kylie Minogue, przez Iconę Pop, Reni Jusis czy Anię Dąbrowską, aż po obowiązkowe hity Rihanny, której muzykę Margaret zna na pamięć. Całość dopełni widowiskowa choreografia, oprawa wizualna i niepodrabialna energia sceniczna Margaret, Zalii i Sary James.

BABIE LATO to siła przyjaźni, radość współpracy i statement: kobiety potrafią i chcą grać razem, wspólnie tworzyć i zachwycać. To opowieść rozpisana na trzy głosy, żywioły i pokolenia.

– Jesteśmy już po wielu próbach – zarówno muzycznych, jak i tanecznych. Brakuje nam już tylko publiczności i kilku dodatkowych prób, by zapamiętać wszystkie teksty (śmiech). Koncert będzie miał wiele zwrotów akcji! Gramy stare polskie hity w zmienionych girlsbandowych aranżacjach, jak i bardzo współczesne urbanowe piosenki. Naszym tematem w tym roku jest show, dlatego na scenie będą wspierać nas również tancerki – zapowiada Margaret.

Tylko pięć koncertów. BABIE LATO na Santander Letnie Brzmienia 2025

BABIE LATO będzie można usłyszeć na żywo jedynie podczas pięciu przystanków trasy Santander Letnie Brzmienia 2025. Girlsband wystąpi w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Obok nich na festiwalowych scenach pojawią się m.in. HEY, Mrozu, Edyta Bartosiewicz z orkiestrą symfoniczną, Kaśka Sochacka, Ania Dąbrowska, Zalewski, Mela Koteluk, Coma, Natalia Szroeder, a na finale w Poznaniu także brytyjski zespół Sugababes, który wystąpi w Polsce po raz pierwszy od 2007 roku.

Harmonogram koncertów BABIE LATO w ramach Santander Letnie Brzmienia 2025:

Kraków – 4–5 lipca / Lotnisko Rakowice-Czyżyny

Wrocław – 11–12 lipca / Pola Marsowe

Warszawa – 8–9 sierpnia / Tor Służewiec

Gdańsk – 22–23 sierpnia / Plac Zebrań Ludowych

Poznań – 29–30 sierpnia / Park Cytadela

Bilety dostępne na stronie: www.santanderletniebrzmienia.pl

Organizatorem festiwalu Santander Letnie Brzmienia 2025 jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem wydarzenia jest Eventim. Patroni medialni: RMF, wyborcza.pl, wysokieobcasy.pl, Elle, Onet. Sponsor tytularny: Santander Bank Polska.